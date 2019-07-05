Son Dakika Haberleri: Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan geri adım: Basın odası Ellysee'den taşınmayacak
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan geri adım: Basın odası Ellysee'den taşınmayacak

1 saat önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Cumhurbaşkanlığı Sarayı Ellysee'deki basın mensuplarına ayrılan salonunun taşınması kararından vazgeçti

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan geri adım: Basın odası Ellysee'den taşınmayacak, System.String[]
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Cumhurbaşkanlığı Sarayı Ellysee'deki basın mensuplarına ayrılan salonunun taşınması kararından vazgeçti.

Geçen sene salonun yetersiz olmasını sebep gösteren cumhurbaşkanı, medya mensuplarını Ellysee Sarayı'nın dışında bir yerde ağırlayacaklarını açıklamıştı. Karar, Fransız medyasının ve basın sendikalarının tepkisini çekmiş, Macron basın özürlüğü ve şeffaflığına darbe indirmekle suçlanmıştı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 08:22 
Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Ak Saray, Fransa, Dünya
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