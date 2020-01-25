Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkiye'ye destek mesajı - Son Dakika

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkiye'ye destek mesajı
6 saat önce
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle destek mesajı yayımladı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:50 Kaynak: AA
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle destek mesajı yayımladı.
Macron, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesinin Türkiye'nin yanında olduğunu belirtti.
Fransa Cumhurbaşkanı, "Düşüncelerim hayatını kaybedenler ve yakınlarıyla. Dayanışma içindeyiz ve destek vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.
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