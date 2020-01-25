Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkiye'ye destek mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkiye'ye destek mesajı - Son Dakika

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkiye'ye destek mesajı

6 saat önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle destek mesajı yayımladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkiye'ye destek mesajı, System.String[]

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle destek mesajı yayımladı.

Macron, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesinin Türkiye'nin yanında olduğunu belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı, "Düşüncelerim hayatını kaybedenler ve yakınlarıyla. Dayanışma içindeyiz ve destek vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:50 Kaynak: AA
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