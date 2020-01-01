Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan yeni yıl mesajında emeklilik reformu açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan yeni yıl mesajında emeklilik reformu açıklaması - Son Dakika

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan yeni yıl mesajında emeklilik reformu açıklaması

6 saat önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, emeklilik reformunun tamamlanacağını açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan yeni yıl mesajında emeklilik reformu açıklaması, System.String[]

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, emeklilik reformunun tamamlanacağını açıkladı.

Macron, yeni yıl mesajında ülkede tartışmalara ve grevlere neden olan emeklilik reformuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kendisinin ve hükümetinin aldığı kararların endişelere ve kaygılara neden olduğunu bildiğini vurgulayan Macron, buna rağmen bu kararların yerine getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Macron, "Fransızların önünde hayata geçirilmesi konusunda vaatte bulunduğum ve hükümetin yürüttüğü emeklilik reformu tamamlanacak." dedi.

Bu reformun adil olduğunu savunan Macron, 2020'de çevreye yönelik adımlar atacaklarını belirtti.

Macron, emeklilik reformu konusunda hükümet ile sendikaların temsilcileri arasında hızlı şekilde bir uzlaşı sağlanması istediğini aktardı.

Fransa Cumhurbaşkanı, ülkenin birliğine zarar veren unsurlara karşı gelecek haftalar içerisinde yeni kararlar alacağını kaydetti.

Emeklilik reformuna karşı başlatılan grevler 28 gündür devam ediyor. Grevler nedeniyle özellikle Paris'te günlük hayat kaosa sürükleniyor. Ulaşım ve sağlık hizmetlerinde ciddi aksamlar yaşanıyor.

Macron ve hükümet, emeklilik reformundan vazgeçmeyeceğini belirtirken sendikalar reformun geri çekilmesi için ısrar ediyor.

Ülkenin en önemli iş sendikalarından Genel İş Konfederasyonu (CGT) Genel Sekreteri Philippe Martinez, 9 Ocak'ta yeniden gösteri yapılması çağrısında bulunmuştu.

Fransa'da yapılan bir ankete göre, Fransızların yüzde 57'si emeklilik reformuna karşı çıkıyor.

Emeklilik reformu tepkisi

Sarı yeleklilerin gösterilerinin ardından çok sayıda sektör çalışanı, Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformuna tepki göstermek amacıyla ülke genelinde süresiz grev başlatmıştı. 5 Aralık'ta başlayan greve, protestolar eşlik etmiş ve grevin ilk günü sokağa dökülenlerin sayısı 800 bini bulmuştu.

Başbakan Edouard Philippe, emeklilik sistemine tek bir düzen getirileceğini, çeşitli sektörlere tanınan ayrıcalıkların ve 42 emeklilik türünün peyderpey kaldırılacağını belirtmişti.

Emekli maaşının en az 1000 avro olacağını belirten Philippe, "Emeklilik yaşı 62 olarak kalacak ancak işçiler tam maaş almak için 64 yaşına kadar çalışacak. 1975'ten önce doğanlar yeni sistemden etkilenmeyecek." ifadelerini kullanmıştı.

Greve gidenler arasında Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP, Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketi (SNCF) çalışanları, polisler, doktorlar, hemşireler, acil servis görevlileri de dahil sağlık çalışanları, öğrenciler, öğretmenler, memurlar, avukatlar, tarım işçileri, postane çalışanları, nakliye şoförleri, Fransız devletine ait elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF ve otomotiv üreticisi Renault personeli ile rafineri çalışanları bulunuyor.

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Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 12:54 Kaynak: AA
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