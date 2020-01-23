Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Filistin'de - Son Dakika

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u Başkanlık Ofisi binasında karşılaması

İkilinin selamlaşması ve basına poz vermesi

İkilinin görüşmesi Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "Başta Fransa olmak üzere iki devletli çözüme inanan Avrupa ülkelerinin, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini tanımasını arzuluyoruz." ifadesini kullandı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Abbas ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Ramallah'taki Başkanlık binasında bir araya geldi.

İkilinin görüşmede, bölgede yaşanan gelişmeler ile Filistin meselesi siyasi çözüm sürecinde gelinen son noktayı değerlendirdikleri ve görüş alışverişinde bulundukları aktarıldı.

Abbas görüşme sırasında, ülkesinin "iki devletli çözümü ve uluslararası kanunlar doğrultusunda barışın tesis edilmesini destekleyen" tavrından ötürü Macron'a teşekkür etti.

Macron ise görüşmede, ülkesinin iki devletli çözümü destekleyen tavrını yineledi ve Filistin halkına, kendi kurumları ve ekonomisini oluşturması için destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.

5. Dünya Holokost Forumu'na katılmak üzere dün İsrail'e gelen Macron, sonrasında Filistin tarafına geçmişti.