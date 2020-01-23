Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Filistin'de - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Filistin'de - Son Dakika

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Filistin'de

6 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u Başkanlık Ofisi binasında karşılaması İkilinin selamlaşması ve basına poz vermesi İkilinin görüşmesi Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "Başta Fransa olmak üzere iki devletli çözüme inanan...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u Başkanlık Ofisi binasında karşılaması

İkilinin selamlaşması ve basına poz vermesi

İkilinin görüşmesi Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "Başta Fransa olmak üzere iki devletli çözüme inanan Avrupa ülkelerinin, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini tanımasını arzuluyoruz." ifadesini kullandı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Abbas ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Ramallah'taki Başkanlık binasında bir araya geldi.

İkilinin görüşmede, bölgede yaşanan gelişmeler ile Filistin meselesi siyasi çözüm sürecinde gelinen son noktayı değerlendirdikleri ve görüş alışverişinde bulundukları aktarıldı.

Abbas görüşme sırasında, ülkesinin "iki devletli çözümü ve uluslararası kanunlar doğrultusunda barışın tesis edilmesini destekleyen" tavrından ötürü Macron'a teşekkür etti.

Macron ise görüşmede, ülkesinin iki devletli çözümü destekleyen tavrını yineledi ve Filistin halkına, kendi kurumları ve ekonomisini oluşturması için destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.

5. Dünya Holokost Forumu'na katılmak üzere dün İsrail'e gelen Macron, sonrasında Filistin tarafına geçmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Filistin'de

Cumhurbaşkanı, Filistin, Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İsrail'e giden Fransa lideri Macron, Ağlama Duvarı'nda dua etti
Beyaz Saray'ın Youtube hesabından yapılan paylaşımda Trump-Ruhani hatası göze çarptı Neymar'ın Reims maçında kalçasıyla attığı pas, sosyal medyada gündem oldu Son dakika: FETÖ elebaşının her yerini öptüğünü söyleyen Yusuf Bekmezci tutuklandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 15:40:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Filistin'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]