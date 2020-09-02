Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Irak'ta - Son Dakika

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Irak'ta
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un gelişi Karşılama töreni Ortak basın toplantısı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un konuşması BAĞDAT - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile bir...
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un gelişi
Karşılama töreni
Ortak basın toplantısı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un konuşması BAĞDAT - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile bir araya geldi. Macron ve Salih, ortak basın toplantısı düzenledi.
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