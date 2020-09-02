Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Irak'ta - Son Dakika

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un gelişi

Karşılama töreni

Ortak basın toplantısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un konuşması BAĞDAT - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile bir araya geldi. Macron ve Salih, ortak basın toplantısı düzenledi.