Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İsrail Başbakanı Bennett'le telefonda görüştü - Son Dakika
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İsrail Başbakanı Bennett'le telefonda görüştü

17.05.2022 19:52
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İsrail Başbakanı Bennett'le telefonda görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail Başbakanı Naftali Bennett'le telefon görüşmesi yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail Başbakanı Naftali Bennett'le telefon görüşmesi yaptı.

Elysee'den yapılan açıklamaya göre görüşmede, Fransa-İsrail ikili ilişkilerinin yanı sıra Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi ve İran nükleer meselesi ele alındı.

Bennett, cumhurbaşkanlığına yeniden seçilmesi dolayısıyla Macron'u kutladı.

Macron, Fransa ve İsrail'in güvene dayalı bir ilişkisi olduğuna vurgu yaparak ikili ilişkilerinin her alanda geliştirilerek sürmesini istediğini ifade etti.

Fransa'nın, İsrail'in güvenliğine bağlı olduğunu belirten Macron, İran'ın nükleer riskini önlemek için bu ülkenin nükleer faaliyetleri konusundaki Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) anlaşmasını restore etmekteki kararlılığını yineledi.

Macron, İsrail'in bölgedeki birçok ülkeyle normalleşme süreçlerini memnuniyetle karşıladığının altını çizerek, İsrail'in kolonileşmeye ilişkin son açıklamalarından duyduğu endişeyi dile getirdi. Macron, Yakın Doğu'daki barış çabalarının kararlı şekilde yeniden başlatılmasına katkıda bulunma arzusunu aktardı.

Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile'nin ölümünden duyduğu üzüntüyü de ileten Macron, Fransa'nın, gazetecinin ölümüne ilişkin soruşturmanın hızla sonuç vermesini istediğini belirtti.

Rusya- Ukrayna Savaşı'na değinen Macron ve Bennett, ateşkese ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ile egemenliğine saygı duyan bir anlaşmaya varılması için çabaları koordine edeceklerini bildirdi.

Görüşmede ikili, "küresel gıda krizi güvenliğini" sağlamaya yönelik girişimlerde birlikte hareket edeceklerini kaydetti. ???????

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İsrail Başbakanı Bennett'le telefonda görüştü - Son Dakika


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