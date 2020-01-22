Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İsrail'de - Son Dakika

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İsrail'de
12 dakika önce
İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Rusya Devlet Başkanı" olarak yazdı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 02:15 Kaynak: AA
İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Rusya Devlet Başkanı" olarak yazdı.
Netanyahu, Dünya Holokost Forumu'na katılmak için İsrail'e gelen Macron ile Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisinde bir araya geldi.
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