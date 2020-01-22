Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İsrail'de - Son Dakika

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Rusya Devlet Başkanı" olarak yazdı.

Netanyahu, Dünya Holokost Forumu'na katılmak için İsrail'e gelen Macron ile Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisinde bir araya geldi.