Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İsrail polisi ile tartıştı - Son Dakika

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İsrail polisi ile tartıştı
6 saat önce
Beşinci Dünya Holokost/Soykırımı Forumu'na katılmak üzere İsrail'e gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kudüs'teki Saint Anne Kilisesi'ne gerçekleştirdiği ziyaret sırasında İsrail polisi ile tartıştı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 07:29 Kaynak: İHA
Beşinci Dünya Holokost/Soykırımı Forumu'na katılmak üzere İsrail'e gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kudüs'teki Saint Anne Kilisesi'ne gerçekleştirdiği ziyaret sırasında İsrail polisi ile tartıştı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Batı Kudüs'te 5. Dünya Holokost/Soykırımı Forumu'na katılmak üzere İsrail'e geldi. Ziyaret kapsamında Macron, Kudüs'teki Saint Anne Kilisesi'ni ziyaret etti. İsrail polisi de ziyareti sırasında Macron'a eşlik etti. İsrail polisinin kiliseye girmesini kabul etmeyen Macron, İsrail polisi ile tartışmaya girdi. İsrail polisine kızan Macron, onları kiliseden kovdu. - TEL AVİV
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