Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İsrail polisini topraklarına sokmadı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İsrail polisini topraklarına sokmadı - Son Dakika Dünya

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İsrail polisini topraklarına sokmadı

6 saat önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan ve Fransa toprağı kabul edilen Saint Anne Kilisesi'ni ziyareti sırasında İsrail polisiyle tartıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İsrail polisini topraklarına sokmadı, System.String[]

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan ve Fransa toprağı kabul edilen Saint Anne Kilisesi'ni ziyareti sırasında İsrail polisiyle tartıştı.


Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Macron'un Doğu Kudüs'teki Saint Anne Kilisesi önünde beraberindeki İsrail polisinden içeriye girmemesini istediği duyuluyor.

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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 07:18 
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