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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İsrail polisini topraklarına sokmadı
34 dakika önce
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan ve Fransa toprağı kabul edilen Saint Anne Kilisesi'ni ziyareti sırasında İsrail polisiyle tartıştı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 09:30
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