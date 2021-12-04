Fransa Cumhurbaşkanı Macron Katar Emiri Al Sani'yle Lübnan ve Afganistan'daki gelişmeleri görüştü - Son Dakika

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Lübnan ve Afganistan'daki gelişmeleri ele aldı.

Katar haber ajansında yer alan habere göre, Macron, Doha Uluslararası Havaalanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Macron, Katar Emiriyle ikili ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra, Lübnan ile Körfez ülkelerindeki bölgesel meseleleri ve komşuluk ilişkilerini ve Afganistan'daki insani durumu ele aldığını kaydetti.

Emmanuel Macron, Katar ve Fransa'nın önemli ikili ilişkilere sahip olduğunu, iş birliği konusunda somut adımlar atıldığını belirterek, Katar'ın Fransız vatandaşlarının Afganistan'dan tahliyesi konusundaki yardımlarından övgüyle söz etti.

Afganistan'da Fransa'nın bir diplomatik temsilcilik açacağını belirten Macron ancak bunun için kesin bir tarih olmadığını konuyla ilgili görüşmelere devam ettiklerini söyledi.

Lübnan'daki durumu da ele alan Macron, Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin istifa etmesiyle beraber Lübnan'ın başta Riyad yönetimi olmak üzere diğer Körfez ülkeleriyle görüşmelerinin yeniden başlayabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Lübnan hükümeti için hedeflerinin gerekli reformları uygulayarak çalışmalarının doğal seyrine dönebilmesi olduğunu anlatan Macron, bölge ülkelerinin Lübnan ile iş birliği ve ekonomik çalışma kapılarını yeniden açmasının önemli olduğunu vurguladı.

Lübnan'da açıklamalarıyla bazı Körfez ülkelerinin hedefi olan ve diplomatik krize yol açan Enformasyon Bakanı George Kardahi, görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.