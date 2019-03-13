Son Dakika Haberleri: Fransa Cumhurbaşkanı Macron Kenya'da - Nairobi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Kenya'da - Nairobi

2 dakika önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, resmi temaslar kapsamında bulunduğu Kenya'nın başkenti Nairobi'deki devlet sarayında Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta tarafından resmi törenle karşılandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Kenya'da - Nairobi, System.String[]
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, resmi temaslar kapsamında bulunduğu Kenya'nın başkenti Nairobi'deki devlet sarayında Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta tarafından resmi törenle karşılandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:58 Kaynak: AA

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