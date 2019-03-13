Fransa Cumhurbaşkanı Macron Kenya'da - Nairobi
2 dakika önce
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, resmi temaslar kapsamında bulunduğu Kenya'nın başkenti Nairobi'deki devlet sarayında Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta tarafından resmi törenle karşılandı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, resmi temaslar kapsamında bulunduğu Kenya'nın başkenti Nairobi'deki devlet sarayında Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta tarafından resmi törenle karşılandı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:58 Kaynak: AA
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