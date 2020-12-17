Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya alındı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, semptom göstermesinin ardından PCR testi yaptırdı. PCR testi pozitif çıkan Macron, 7 günlük karantinaya alındı. Çalışmalarını evden yürütecek olan 42 yaşındaki Macron'un sağlık durumuna ilişkin detaylı bir açıklama yapılmadı.
Öte yandan 19 Ekim'de Macron'un 67 yaşındaki eşi Brigitte Macron korona virüse yakalanmış ve 7 gün karantinaya alınmıştı.
(Özlem Kaplan/İHA)
- Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Fransa Cumhurbaşkanı Macron koronaya yakalandı - Son Dakika