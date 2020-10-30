Son dakika: Fransa Cumhurbaşkanı Macron Londra'da protesto edildi - Son Dakika

Son dakika: Fransa Cumhurbaşkanı Macron Londra'da protesto edildi

30.10.2020 21:27

Son dakika gündem haberine göre İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya gelen yüzlerce Müslüman, Hazreti Muhammed'e karşı yapılan saygısızlığa karşı Fransa Büyükelçiliğinin önünde Fransa ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşıtı gösteri düzenledi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya gelen yüzlerce Müslüman, Hazreti Muhammed'e karşı yapılan saygısızlığa karşı Fransa Büyükelçiliğinin önünde Fransa ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşıtı gösteri düzenledi.

Fransa'da Hazreti Muhammed'e karşı yapılan küstah karikatürlere ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı açıklamalarına tepkiler devam ediyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da Cuma namazının ardından Fransa Büyükelçiliği önünde toplanan yüzlerce Müslüman, Fransa'yı ve Cumhurbaşkanı Macron'u protesto etti. Göstericiler, "Hakaret, ifade özgürlüğü değildir" yazılı pankartlar açarak, "Emmanuel Macron insanlığı bölemez", "İslam bir barış ve sevgi dinidir" sloganları attı.

Londra polisi, gösteriyi "yasadışı" olarak nitelendirerek, kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Çıkan olaylarda çok sayıda gösterici yaralandı. Protestoların ardından Fransa Büyükelçiliğinin güvenliği arttırıldı.

(İHA)

Son dakika: Fransa Cumhurbaşkanı Macron Londra'da protesto edildi
Son dakika: Fransa Cumhurbaşkanı Macron Londra'da protesto edildi
Son dakika: Fransa Cumhurbaşkanı Macron Londra'da protesto edildi
Son dakika: Fransa Cumhurbaşkanı Macron Londra'da protesto edildi

Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Londra, Fransa, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Fransa Cumhurbaşkanı Macron Londra'da protesto edildi - Son Dakika


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