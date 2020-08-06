Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Lübnan'da - Son Dakika

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Lübnan'da

Lübnan, (DHA)- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a geldi. Patlama sonrası Beyrut sokaklarını gezen Macron, Lübnan'a yardıma öncelik verilmesi gerektiğini ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 4 Ağustos'ta meydana gelen, 137 kişinin yaşamını yitirdiği ve 5 bin kişinin yaralandığı Lübnan'ın başkenti Beyrut'a geldi. Macron, Lübnan'a yardıma koşulsuz olarak öncelik verilmesi gerektiğini ifade etti ve uluslararası yardımın koordine edilmesi için girişimde bulunulacağını belirtti. Beyrut sokaklarını gezen Macron'a bölgede yaşayan vatandaşlar Bize yardım edin çağrısında bulundu.