Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Lübnan ziyaretini iptal etti - Son Dakika

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Lübnan ziyaretini iptal etti

17.12.2020 16:48
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Lübnan ziyaretini iptal etti, System.String[]

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, korona virüse (Covid-19) yakalanmasının ardından, 21 Aralık'ta gerçekleştireceği Lübnan ziyaretini iptal etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, korona virüse (Covid-19) yakalanmasının ardından, 21 Aralık'ta gerçekleştireceği Lübnan ziyaretini iptal etti.

Dünya genelinde tüm hızıyla yayılmaya devam eden korona virüs (Covid-19) Fransa'yı etkisi altına almaya devam ediyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptırdığı Covid-19 testinin ardından pozitif sonuç alması nedeniyle kendini karantina altına almıştı. Macron yaptığı açıklamada, Covid-19'a yakalanması nedeniyle 21 Aralık'ta gerçekleştireceği Lübnan ziyaretini iptal ettiğini belirtti.

Fransız lider, 204 kişinin hayatını kaybetmesine, 6 bin 500 kişinin yaralanmasına ve 300 binden fazla kişinin evsiz kalmasına neden olan Lübnan'ın başkenti Beyrut limanında yaşanan patlamadan ardından, Lübnan'a ziyaret gerçekleştiren ilk cumhurbaşkanı olmuştu.

(Nisrine Borghol/İHA)

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Lübnan ziyaretini iptal etti - Son Dakika


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