Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Lübnanlı mevkidaşı Avn ile hükümeti kurma konusunu görüştü - Son Dakika

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Lübnanlı mevkidaşı Avn ile hükümeti kurma konusunu görüştü

30.01.2021 20:53
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Lübnanlı mevkidaşı Avn ile hükümeti kurma konusunu görüştü, System.String[]

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnanlı mevkidaşı Mişel Avn ile Lübnan hükümetinin kurulması konusunu görüştü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnanlı mevkidaşı Mişel Avn ile Lübnan hükümetinin kurulması konusunu görüştü.

Lübnan Cumhurbaşkanlığının basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avn ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ülkedeki mevcut durum ve Lübnan hükümetinin kurulması konuları ele alındı.

Görüşme sırasında hükümeti kurma konusuyla ilgili Fransa Cumhurbaşkanlığının girişiminden övgüyle söz eden Avn, Macron'un Lübnan'a yapacağı ziyaretin memnuniyetle karşılanacağına işaret etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, geçen aralık ayı başında Lübnan'ı ziyaret etmeyi planlamış ancak yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması dolayısıyla ziyaret iptal edilmişti. Ziyaret için henüz yeni bir tarih belirlenmedi.

Lübnan'daki hükümet krizi

Cumhurbaşkanı Avn, ekonomik kriz nedeniyle düzenlenen protestolar sonucu 29 Ekim 2019'da istifa etmek zorunda kalan eski Başbakan Saad Hariri'yi 22 Ekim 2020'de yeniden hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Ancak ülkedeki mezhep eksenli siyasi güçlerin bakanlık paylaşımında yaşadıkları anlaşmazlıklar nedeniyle hükümet kurma çalışmalarında bir ilerleme kaydedilmedi.

Lübnan'da farklı dinleri ve mezhepleri karşı karşıya getiren iç savaşı sonlandıran 1989'daki Taif Antlaşması gereğince, Lübnan Meclisi'ndeki 128 sandalye, Müslümanlar ve Hristiyanlar arasında yarı yarıya paylaştırılıyor.

Kamu borcunun 90 milyar doları aştığı Lübnan, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik krizlerden birini yaşıyor.

Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Lübnan, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Lübnanlı mevkidaşı Avn ile hükümeti kurma konusunu görüştü - Son Dakika


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