Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Lübnanlı şarkıcı Feyruz'la buluştu - Son Dakika

Lübnan'a gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Arap dünyasında meşhur olan Lübnanlı şarkıcı Feyruz'la buluştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan'da temaslarını sürdürürken sadece siyasetçilerle değil halk ve sanatçılarla da görüşüyor. Macron Beyrut'a düzenlediği ziyaretinde Arap dünyasında en çok dilenen sarkıları sahip olan Lübnanlı sanatçı Feyruz ile görüştü. Feyruz'un evine Fransız heyetiyle gelen Macron ziyaret sırasında Lübnan halkını bu zor dönemde desteklediğini vurguladı. Macron, ziyaretle Fransa'nın halkı Lübnan halkıyla sağlam bir dayanışma gösterdiğini söyledi.

Macron resmi sosyal medya hesabında Arapça ile attığı twitte "Lübnanlılar Fransızların kardeşleridir. Acil yardımla ilgili gelişmeleri, ülkede yeniden istikrar koşullarının gerçekleşmesi için Beyrut'a dönüyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan güçlü kadın figürü olarak görülen Feyruz 1950 yılında müzik hayatına başladı. Feyruz'un kasetlerinin, plaklarının ve CD'lerinin 150 milyondan fazla satıldığı biliniyor. Feyruz'un söylediği şarkılar pek çok Arap ülkelerdeki dizi ve film de yer aldı. Feyruz'u sadece Araplar değil farklı ülkelerden sevenleri de bulunuyor. - BEYRUT