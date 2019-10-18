Son Dakika Haberleri: Fransa Cumhurbaşkanı Macron: "Merkel ve Johnson ile gelecek haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile...
Son Dakika Güncel Fransa Cumhurbaşkanı Macron: 'Merkel ve Johnson ile gelecek haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile...

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: "Merkel ve Johnson ile gelecek haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile...

8 dakika önce

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: "Merkel ve Johnson ile gelecek haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye karar verdik"

Fransa Cumhurbaşkanı Macron:

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: "Merkel ve Johnson ile gelecek haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye karar verdik"

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayatını kaybeden usta yazar Nuri Pakdil paylaşımı
Son Dakika: Üç Avrupa ülkesinin lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek Çiftçi, isyanını "Çok sevdim yalan oldu" şarkısıyla dile getirdi Tel Abyad'da terör tehdidinden uzak ilk cuma namazı kılındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 16:31:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fransa Cumhurbaşkanı Macron: "Merkel ve Johnson ile gelecek haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]