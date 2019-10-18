Fransa Cumhurbaşkanı Macron: "Merkel ve Johnson ile gelecek haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile...
8 dakika önce
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: "Merkel ve Johnson ile gelecek haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye karar verdik"
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:22 Kaynak: AA
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: "Merkel ve Johnson ile gelecek haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye karar verdik"
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