Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Mısırlı mevkidaşı Sisi ile Paris'te görüştü - Son Dakika
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Mısırlı mevkidaşı Sisi ile Paris'te görüştü

22.07.2022 22:37
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Mısırlı mevkidaşı Sisi ile Paris'te görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Sisi ile Paris'te bir araya geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Sisi ile Paris'te bir araya geldi.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron ile Sisi'nin görüşmesinde, Ukrayna'daki savaş ve bu savaşın ekonomi, enerji ve küresel gıda güvenliği alanlarındaki sonuçlarının üstesinden gelme yollarının ele alındığı belirtildi.

İki liderin, Orta Doğu'daki durumu, İran'ın nükleer programını ve terörle mücadeleyi görüştüğü aktarılan açıklamada, Libya'nın birlik ve bağımsızlığına destek üzerinde durulduğu ifade edildi.

Açıklamada, Mısır ve Fransa cumhurbaşkanlarının, iklim meselesi dahil ele alınan tüm konularda iş birliğini güçlendirme konusunda fikir birliğinde olduğu kaydedildi.

YORUMLAR
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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Fransa'da Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Fransa'da Filistin Devlet Başkanı Abbas, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile ortak basın toplantısında konuştu Filistin Devlet Başkanı Abbas, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile ortak basın toplantısında konuştu
Kaynak: AA

Fransa, Mısır, Paris, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Mısırlı mevkidaşı Sisi ile Paris'te görüştü - Son Dakika

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