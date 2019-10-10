Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Operasyon IŞİD halifeliğinin yeniden kurulmasına yardım riski taşıyor
1 saat önce
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin "Barış Pınarı Harekatı" için "IŞİD'in halifeliğini yeniden inşaa etmesine yardım etme riski taşıyor." dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı için "IŞİD'in halifeliğini yeniden inşaa etmesine yardım etme riski taşıyor." dedi.
Macron, Ankara'yı "mümkün olan en kısa sürede" Suriye'deki harekatını bitirmeye çağırdı. Fransız Cumhurbaşkanı, "Suriye'deki tek taraflı askeri harekatı en büyük sertlikle kınıyorum ve Türkiye'yi buna mümkün olan en kısa zamanda son vermeye çağırıyorum." şeklinde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 05:51
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