Son Dakika Haberleri: Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Operasyon IŞİD halifeliğinin yeniden kurulmasına yardım riski taşıyor
Son Dakika Dünya Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Operasyon IŞİD halifeliğinin yeniden kurulmasına yardım riski taşıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Operasyon IŞİD halifeliğinin yeniden kurulmasına yardım riski taşıyor

1 saat önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin "Barış Pınarı Harekatı" için "IŞİD'in halifeliğini yeniden inşaa etmesine yardım etme riski taşıyor." dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Operasyon IŞİD halifeliğinin yeniden kurulmasına yardım riski taşıyor, System.String[]

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı için "IŞİD'in halifeliğini yeniden inşaa etmesine yardım etme riski taşıyor." dedi.


Macron, Ankara'yı "mümkün olan en kısa sürede" Suriye'deki harekatını bitirmeye çağırdı. Fransız Cumhurbaşkanı, "Suriye'deki tek taraflı askeri harekatı en büyük sertlikle kınıyorum ve Türkiye'yi buna mümkün olan en kısa zamanda son vermeye çağırıyorum." şeklinde konuştu.

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Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 05:51 
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