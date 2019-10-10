Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Operasyon IŞİD halifeliğinin yeniden kurulmasına yardım riski taşıyor
1 saat önce
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin "Barış Pınarı Harekatı" için "IŞİD'in halifeliğini yeniden inşaa etmesine yardım etme riski taşıyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 07:53
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