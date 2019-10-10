Son Dakika Haberleri: Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Operasyon IŞİD halifeliğinin yeniden kurulmasına yardım riski taşıyor
Son Dakika Dünya Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Operasyon IŞİD halifeliğinin yeniden kurulmasına yardım riski taşıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Operasyon IŞİD halifeliğinin yeniden kurulmasına yardım riski taşıyor

1 saat önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin "Barış Pınarı Harekatı" için "IŞİD'in halifeliğini yeniden inşaa etmesine yardım etme riski taşıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin "Barış Pınarı Harekatı" için "IŞİD'in halifeliğini yeniden inşaa etmesine yardım etme riski taşıyor." dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Operasyon IŞİD halifeliğinin yeniden kurulmasına yardım riski taşıyor

Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 07:53 
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