Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Paris'te ABD Başkan Yardımcısı Harris ile görüştü - Son Dakika

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Paris'te ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile bir araya geldi.

Elysee Sarayı'ndan yayımlanan açıklamada, Macron ile Harris'in görüşmesinin başkentte düzenlenecek Paris Barış Forumu öncesinde yapıldığı bildirildi.

Macron ve Harris'in görüşmede dijital konuları ele aldığı belirtilen açıklamada, ikilinin ayrıca uzay alanında diyalog başlatma konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.

Açıklamada, görüşmenin 12 Kasım'da Paris'te düzenlenecek uluslararası Libya konferansına hazırlık olduğu aktarıldı.

Fransa ve ABD'nin, Libya'nın ve bölgesinin istikrarı ve barışı için seferber olduğu ifade edilen açıklamada, görüşmede gelecekte salgınlara karşı nasıl hareket edileceğinin de konuşulduğu belirtildi.

Paris'e dün gelen Harris, Paris Barış Forumu'na ve Libya konusundaki uluslararası konferansa katılacak.