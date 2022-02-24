Fransa Cumhurbaşkanı Macron: "Rusya'ya askeri ve ekonomik yaptırım uygulanacak""Putin, Avrupa'da barışa yönelik en ciddi saldırıyı gerçekleştirmeye... - Son Dakika
Üye Girişi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: "Rusya'ya askeri ve ekonomik yaptırım uygulanacak""Putin, Avrupa'da barışa yönelik en ciddi saldırıyı gerçekleştirmeye...

24.02.2022 16:22

- Fransa Cumhurbaşkanı Macron: "Rusya'ya askeri ve ekonomik yaptırım uygulanacak" "Putin, Avrupa'da barışa yönelik en ciddi saldırıyı gerçekleştirmeye karar verdi" Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'ya saldırı gerçekleştiren Rusya'ya askeri ve ekonomik yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.

- Fransa Cumhurbaşkanı Macron: " Rusya'ya askeri ve ekonomik yaptırım uygulanacak"

"Putin, Avrupa'da barışa yönelik en ciddi saldırıyı gerçekleştirmeye karar verdi"

PARİS - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'ya saldırı gerçekleştiren Rusya'ya askeri ve ekonomik yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Rusya'nın Ukrayna yönelik saldırılarıyla ilgili topladığı Savunma Konseyi'nin ardından ulusa seslendi. Macron yaptığı konuşmada, "Bu savaş eylemine soğukkanlılıkla, kararlılıkla ve birlik içinde zayıf olmadan karşılık vereceğiz. Rusya'ya yönelik uygulanacak yaptırımlar, askeri olduğu kadar ekonomik olarak da saldırganlık seviyesiyle orantılı olacaktır. Ukrayna'yı tereddütsüz destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı. Yaptırımların ve savaşın sonucu olacağını kaydeden Macron, "Bu geceki olaylar Avrupa tarihinde bir dönüm noktasıdır. Kıtanın jeopolitiğinin yanı sıra yaşamlarımız üzerinde derin ve kalıcı sonuçları olacak. Ama cevaplarını birlikte vereceğiz" dedi.

"Fransa, Ukrayna'nın yanında"

Uluslararası ortak kararların alınacağını belirten Macron, "Bu öğleden sonra G7'de, bu akşam Brüksel'deki Avrupa Konseyi'nde ve önümüzdeki birkaç saat içinde yapılacak NATO zirvesinde kararlar alacağız. Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne karşı hesap vermesini talep edeceğiz" ifadelerini kullandı. Macron, "Başkan Putin, verdiği sözü bozarak, savaşı seçerek Ukrayna'nın egemenliğini hiçe saymaya ve Avrupa'da barışa yönelik en ciddi saldırıyı gerçekleştirmeye karar verdi" diye konuştu.

Fransa'nın Ukrayna'nın yanında olduğunu belirten Macron, "Bu sınavda Fransa, Ukrayna'nın yanında yer alıyor. Ukrayna cumhurbaşkanının cesaretini ve kararlılığını selamlamak istiyorum" şeklinde konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Rusya'ya askeri ve ekonomik yaptırım uygulanacak Putin, Avrupa'da barışa yönelik en ciddi saldırıyı gerçekleştirmeye...
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Rusya'ya askeri ve ekonomik yaptırım uygulanacak Putin, Avrupa'da barışa yönelik en ciddi saldırıyı gerçekleştirmeye...
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Rusya'ya askeri ve ekonomik yaptırım uygulanacak Putin, Avrupa'da barışa yönelik en ciddi saldırıyı gerçekleştirmeye...

YORUMLAR
500
Macron, Rusya'dan, BM Güvenlik Konseyi'ne hesap vermesini isteyeceklerini söyledi Macron, Rusya'dan, BM Güvenlik Konseyi'ne hesap vermesini isteyeceklerini söyledi Lukaşenko: Gerekirse Belarus ordusu da harekata katılır Lukaşenko: Gerekirse Belarus ordusu da harekata katılır

cumhurbaşkanı, Ukrayna, Fransa, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fransa Cumhurbaşkanı Macron: 'Rusya'ya askeri ve ekonomik yaptırım uygulanacak''Putin, Avrupa'da barışa yönelik en ciddi saldırıyı gerçekleştirmeye... - Son Dakika


Son Dakika
16:35 Ukraynalı Zinchenko'dan sert tepki: Umarım en acı şekilde ölürsün, yaratık
16:33 Boris Johnson'dan Rusya'ya büyük yaptırım paketi geliyor!
16:25 Ahmet Davutoğlu Rusya'nın Ukrayna'yı işgali hakkında konuştu! Madde madde yapılması gerekenleri sıraladı
16:12 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde bu akşam neler olacak? Kardeşini kaybeden Isabel ne yapacaktır?
16:12 Haluk Levent şimdi de elini, arabesk müziğin ünlü sesi Tüdanya'ya uzattı! Gırtlak kanseri sonucu sesini kaybetmişti
16:04 Kremlin: Ukrayna ile 'belirli şartlar' karşılanırsa görüşebiliriz! İşte o şartlar: Tarafsızlık ve silahların konuşlandırılmasının reddi!
15:50 Ukrayna'daki Türk öğrenciler sosyal medyada: İmdat, kurtarın bizi!
15:44 Bir Zamanlar Çukurova'da bu akşam neler olacak? Züleyha, Hakan'ı affedebilecek mi?
15:39 Kapalıçarşı'da hareketli saatler! Savaş çıktı, altın arttı, vatandaş yatırım yapıyor
15:39 Bitcoin'de sert düşüş sürüyor! 35 bin doların altını gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 16:44:04. #1.12#
SON DAKİKA: Fransa Cumhurbaşkanı Macron: "Rusya'ya askeri ve ekonomik yaptırım uygulanacak""Putin, Avrupa'da barışa yönelik en ciddi saldırıyı gerçekleştirmeye... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement