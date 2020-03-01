Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya'ya Suriye'nin kuzeybatısındaki saldırılara derhal son vermesi... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya'ya Suriye'nin kuzeybatısındaki saldırılara derhal son vermesi... - Son Dakika

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya'ya Suriye'nin kuzeybatısındaki saldırılara derhal son vermesi...

6 saat önce

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya'ya Suriye'nin kuzeybatısındaki saldırılara derhal son vermesi çağrısında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya'ya Suriye'nin kuzeybatısındaki saldırılara derhal son vermesi..., System.String[]

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya'ya Suriye'nin kuzeybatısındaki saldırılara derhal son vermesi çağrısında bulundu

Cumhurbaşkanı, Fransa, Suriye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 12:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Ruhani'den Rusya'sız zirve teklifi
PSG, Dijon'u sahasında 4-0 mağlup etti Türkiye'nin Esed'e tanıdığı sürenin dolmasının ardından çok sayıda rejim hedefi ateş altına alındı Türkiye'nin Esed'e verdiği sürenin dolmasının ardından Akar ve komutanlar sıfır noktasında

Son Dakika Haberleri
00:00 Seda Sayan, oğlu Oğulcan Engin'in yeni ilişkisi hakkında konuştu: Çok yakışıyorlar
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 07:28:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya'ya Suriye'nin kuzeybatısındaki saldırılara derhal son vermesi... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]