Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya'ya Suriye'nin kuzeybatısındaki saldırılara derhal son vermesi... - Son Dakika

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya'ya Suriye'nin kuzeybatısındaki saldırılara derhal son vermesi...
6 saat önce
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya'ya Suriye'nin kuzeybatısındaki saldırılara derhal son vermesi çağrısında bulundu. Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 12:52 Kaynak: AA
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