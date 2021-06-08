Fransa Cumhurbaşkanı Macron, seçim kampanyası için gitti, tokatlandı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülke turu kapsamında Drome bölgesini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Macron, Tain-l'Hermitage kentinde turizm otelcilik lisesini ziyareti sonrasında kendisini bekleyen kalabalığa tokalaşmak için yaklaştı.

NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

O sırada bariyer arkasında duran bir şahıs "Kahrolsun Macronculuk" diyerek tokat attı. Macron, tepki karşısında neye uğradığını şaşırırken; saldırgana ise korumaları müdahale etti.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Korumaların müdahale ettiği olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Elysee Sarayı, olayı 'tokatlama girişimi' olarak doğruladı.