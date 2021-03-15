'Fransa Cumhurbaşkanı Macron sömürgeciliğin Cezayir'deki etkisini anlamıyor' - Son Dakika
BBC

'Fransa Cumhurbaşkanı Macron sömürgeciliğin Cezayir'deki etkisini anlamıyor'

15.03.2021 15:32
'Fransa Cumhurbaşkanı Macron sömürgeciliğin Cezayir'deki etkisini anlamıyor', System.String[]

Cezayir asıllı Kanadalı gazeteci Maher Mezahi Fransa'nın eski sömürgesi Cezayir ile ilişkileri onarmayı hedefleyen son girişimlerini değerlendirdi.

Fransa'nın, zorlu bir bağımsızlık savaşı ile bundan 60 yıl önce sömürge olmaktan kurtulan Cezayir ile ilişkilerini onarmaya yönelik son girişimlerini BBC için Cezayir asıllı Kanadalı gazeteci Maher Mezahi yorumladı. Mezahi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sömürgeciliğin etkilerini tam olarak kavrayamadığını düşünüyor:

Fransa Cumhurbaşkanı sömürgeciliğin bıraktığı izleri gerçekten anlıyor mu?

60 yıllık resmi inkar çizgisinden sonra, Macron'un, Fransız askerlerinin, Cezayirli ulusal kahraman Ali Boumendjel'i işkenceyle öldürdüğünü ve üzerini örttüğünü kabul etmesi ardından, bu soruyu soruyorum.

Macron bu açıklamayı Cezayir'de yüz yılı aşkın süren sömürgeciliğin, 8 yıl süren bir savaştan sonra 1962'de nihayet son buluşunun üzerinden 60 yıl geçerken attığı bir dizi "ilişkileri onarma" adımının bir parçası olarak yaptı.

Ancak bu açıklamalar Cezayir'de pek yankı uyandırmadı.

Bunun sebebi belki de Macron'un mesajının geçmişin izleri konusunda çelişkili mesajlar içermesiydi.

Cezayirliler Macron'u ilk kez 2017 yılında Fransa cumhurbaşkanlığı kampanyası sırasında ülkeyi ziyaret ettiğinde tanıdılar.





O sırada verdiği bir mülakatta, sömürgeciliği "insanlığa karşı işlenmiş bir suç" diye tanımlayarak kendisinden önceki bütün Fransa Cumhurbaşkanlarının ilerisinde bir tutum aldı.

Bu sözlerdeki cesaret bir çok Cezayirliyi şaşırttı ve sağcı aday Marine Le Pen ile cumhurbaşkanlığı yarışını da etkiledi.

Ben de hayatımda ilk defa, bir Fransa cumhurbaşkanının samimi olarak Fransa-Cezayir ilişkilerini değerlendiriyor olabileceğini dolayısıyla iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir döneme giriliyor olabileceğini düşündüm.

Fakat Macron seçildikten sonra Cezayir meselesini buza yatırdı.

Boumendjel olayı ve seçici yaklaşım

Boumendjel'in Fransız askerleri tarafından işkenceyle öldürüldüğünün kabulünün Cezayir'de pek yankı yaratmadı çünkü tarihçiler ve aydınların yorumlarına bakılırsa bir kısım mağdurdan söz edip sayısız başka mağduru görmezden gelmek anlamsızdı.

Bir Cezayirli yorumcu bunun bir "Fransız" meselesi olduğunu, Macron'un açıkladığı şeyleri Cezayirlilerin zaten bildiğini yazdı.

Dahası, Cumhurbaşkanlığı, konuyla ilgili olarak "resmi bir özrün" söz konusu olmadığını da söylemişti.

Macron 2017'deki ziyaretinin üzerinden bir yıl geçmeden, bu kez Fransa Cumhurbaşkanı olarak yine Cezayir'e geldi.

Karizmatik lider, beraberinde politikacılar, tarihçiler ve hatırı sayılır koruma ekibi ile başkent Cezayir'in sokaklarında dolaştı.

İnsanlarla el sıkıştı, selfieler çektirdi.

'Sömürgeciliği yaşamadınız ki!'

Derken genç bir adam ona yaklaşıp "Fransa Cezayir'deki sömürgeci geçmişiyle hesaplaşmak zorunda" deyiverdi.

Macron ise ona "Fakat siz hiç bir zaman sömürgeciliği yaşamadınız ki! Niye bana bunları soruyorsunuz. Sizin kuşağınız geleceğe bakmalı" diye yanıt verdi.

Bu sözleri duyduğum zaman, Macron'un, Cezayir politikaları konusunda ilerici bir görünüm sunmasına rağmen, uğraştığı bu konuyu tam olarak anlamamış olduğunu kavradım.

Macron bir çok Batı Afrika ülkesinde benzer şeyler söyledi.

Fildişi sahilinde "Ülkenizin nüfusunun dörtte üçü sömürgeciliğin ne olduğunu yaşamadı, bilmiyor" dedi.

Burkina Faso'da öğrencilere, ne kendilerinin ne de onun sömürgecilik dönemini yaşadığını tekrarladı.

Ama bunlar, ancak geçmişinde sömürge olmamış bir ülkenin insanının söyleyebileceği sözlerdi.





'Her Cezayirli sömürgeciliğin izini taşır'

Her Cezayirlinin kaç yaşında olursa olsun, doğrudan Fransız sömürgeciliğinin travmasıyla bir bağı vardır.

Bizim okullarımız, sokaklarımız, stadyumlarımız devrimcilerin isimlerini ya da bağımsızlık savaşının önemli günlerinin adını taşır.

Mimarimiz, mutfağımız, dilimizde 1 milyon Avrupa vatandaşının ülkedeki 132 yıllık varoluşunun izleri vardır.

Ben devrimci bir aileden gelmiyorum ama büyükbabamın kardeşi Cezayir'in doğu sınırına Fransızlar tarafından döşenen mayınların binlerce kurbanından biriydi.

Çocuk yaşta, memleketi Tebessa sokaklarında oynarken, bulduğu mayının patlamasıyla ölmüştü.

Onun adını taşıyan babamla her görüştüğümde amcamı hatırlarım.

Atom bombası denemeleri

Fransa hükümeti, 2007 yılına kadar Cezayir'in doğu sınırı boyunca döşediği mayınların haritasını resmen paylaşmadı.

1960'larda Fransa ordusu Cezayir sınırları içindeki Sahra çölünde 17 atom bombası denemesi yaptı.

Bunun sonucu olarak bölgede yaşayan onbinlerce insan çeşitli kanserlere yakalandı, özürlü doğan çocukların sayısı yükseldi.

Fransa hükümeti hala nükleer denemelerini tam olarak nerelerde yaptığını gösteren haritaları teslim etmiş değil.

Tarihçi Alaistair Horne'un Cezayir bağımsızlık savaşı değerlendirmelerini hep gayet yerinde bulmuşumdur.

Cezayir savaşını anlatan A Savage War for Peace (Barış için Kanlı bir Savaş) adlı kitabının önsözünde "Bu savaş her şeyin üzerinde, devrimci terör ile devlet işkencesinin kutsal olmayan evliliğinin damgasını taşır" der.

Savaşın kendisi kutsal olmayan bir evlilik idiyse, boşanma hakkında neler söylenebilir?

Biz daha genç kuşaklardan Cezayirliler resmi bir özür ya da tazminat teklifi umudu içerisinde değiliz.

Bizler Macron hükümetinden sadece, tepeden bakmayı bırakıp Cezayir ve Afrika kıtasının tamamında işlenen suçlarla ilgili gerçekleri anlatmasını istiyoruz.

Bundan bir kaç hafta önce bir haberde, kuvvetli rüzgarlar yüzünden Sahra çölünün Fransa'nın nükleer denemelerinden kalma radyoaktif tozlarının, Akdeniz'i aşarak Fransa atmosferine geçtiği bildiriliyordu.

Ben bunu, doğanın Macron'a, sömürgecilik suçlarının sonuçlarının sadece tarih kitaplarının sayfalarında kalmadığını hatırlatması olarak yorumladım.

Fransa-Cezayir ilişkilerinde önemli dönüm noktaları

'Fransa Cumhurbaşkanı Macron sömürgeciliğin Cezayir'deki etkisini anlamıyor'
'Fransa Cumhurbaşkanı Macron sömürgeciliğin Cezayir'deki etkisini anlamıyor'
'Fransa Cumhurbaşkanı Macron sömürgeciliğin Cezayir'deki etkisini anlamıyor'

cumhurbaşkanı, Bağımsızlık, Cezayir, Fransa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 'Fransa Cumhurbaşkanı Macron sömürgeciliğin Cezayir'deki etkisini anlamıyor' - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

ABD'de araç yayaların arasına daldı: 3 ölü, 6 yaralı Kırmızı Oda'nın Sadi'si Erkan Petekkaya'nın yeni projesi belli oldu Gaziosmanpaşa'da gaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen patlama anı kamerada Melek İpek, işkenceci kocasını öldürdüğü dehşet dolu saatleri anlattı! Duyan kulaklarına inanamadı Yol kenarında ölü bulunan bebeğin ardından yasak aşk çıktı Çarşaf tartışması sosyal medyanın gündemine oturdu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mevcut normalleşme uygulamaları bir süre daha devam edecek Bıçakladığı kişinin arkadaşları tarafından iple ağaca bağlanıp dövülen zanlı öldü
Radyocuyu evinin önünde katleden şahsın ifadesi ortaya çıktı: Radyo programını beğenmiyordum Radyocuyu evinin önünde katleden şahsın ifadesi ortaya çıktı: Radyo programını beğenmiyordum         
23:01
Koronavirüse yakalanan Seyhan Belediye Başkanı Kemal Akay'ın eşi hayatını kaybetti Koronavirüse yakalanan Seyhan Belediye Başkanı Kemal Akay'ın eşi hayatını kaybetti         
22:45
"VAR" her yerde gündem! Bir ülkede daha kulüpler hakemlere karşı ayaklandı         
22:23
Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu askeri üsse roketli saldırı Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu askeri üsse roketli saldırı         
22:16
Beşiktaş maçı öncesi Fenerbahçe'de kritik zirve! Erol Bulut'un takımdaki geleceği masaya yatırılacak Beşiktaş maçı öncesi Fenerbahçe'de kritik zirve! Erol Bulut'un takımdaki geleceği masaya yatırılacak         
21:37
Son Dakika: Türkiye'de 15 Mart günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 15 bin 503 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 15 Mart günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 15 bin 503 yeni vaka tespit edildi         
20:25
Son Dakika: Kısa Çalışma Ödeneği uygulaması Mart ayı sonunda bitiyor Son Dakika: Kısa Çalışma Ödeneği uygulaması Mart ayı sonunda bitiyor         
19:43
Radyo programcılığı yapan Hazım Özsu, dinleyicisi tarafından kurşuna dizildi Radyo programcılığı yapan Hazım Özsu, dinleyicisi tarafından kurşuna dizildi         
19:17
4 kişinin ölümüne neden olan tır sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı! Facia geliyorum demiş 4 kişinin ölümüne neden olan tır sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı! Facia geliyorum demiş         
18:53
Komşuda korku büyüyor: Erdoğan'ın Türkiye'si çok güçlü bir donanma geliştirdi Komşuda korku büyüyor: Erdoğan'ın Türkiye'si çok güçlü bir donanma geliştirdi         
18:35
Danıştay son noktayı koydu! Belediye başkanları atama yaparken meclise soracak Danıştay son noktayı koydu! Belediye başkanları atama yaparken meclise soracak         
17:36
PKK'nın elinden kaçan genç kızdan kan donduran itiraf: 'Masum canlar nasıl katledilir?' eğitimi aldık PKK'nın elinden kaçan genç kızdan kan donduran itiraf: 'Masum canlar nasıl katledilir?' eğitimi aldık         
14:06
TRT Spor'da satışı yasak olan enerji içeceğinin reklamının yapılması tartışma yarattı TRT Spor'da satışı yasak olan enerji içeceğinin reklamının yapılması tartışma yarattı         
13:39
Siyasetin dengeleri değişecek! Deva Partisi lideri Babacan 'ittifaka' yeşil ışık yaktı Siyasetin dengeleri değişecek! Deva Partisi lideri Babacan 'ittifaka' yeşil ışık yaktı         
11:55
İstanbul'da bir kadın, İETT çalışanını böyle taciz etti İstanbul'da bir kadın, İETT çalışanını böyle taciz etti         
11:08
Sektöre küsen ünlü oyuncu Özlem Savaş kaset skandalını anlattı: O zamanlar çok toydum Sektöre küsen ünlü oyuncu Özlem Savaş kaset skandalını anlattı: O zamanlar çok toydum         
11:06
Genç hemşire başına dayadığı silahla intihar etti Genç hemşire başına dayadığı silahla intihar etti         
08:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2021 23:07:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Fransa Cumhurbaşkanı Macron sömürgeciliğin Cezayir'deki etkisini anlamıyor' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei