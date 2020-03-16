Fransa Cumhurbaşkanı Macron, yeni tip koronavirüs nedeniyle ülke genelinde yarından itibaren... - Son Dakika

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, yeni tip koronavirüs nedeniyle ülke genelinde yarından itibaren...
6 saat önce
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, yeni tip koronavirüs nedeniyle ülke genelinde yarından itibaren serbest dolaşımın sınırlandırılacağını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:26 Kaynak: AA
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, yeni tip koronavirüs nedeniyle ülke genelinde yarından itibaren serbest dolaşımın sınırlandırılacağını açıkladı.
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