Son Dakika Haberleri: Fransa Cumhurbaşkanı Macron Yurt Dışı Ziyaretlerini İptal Etti

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Yurt Dışı Ziyaretlerini İptal Etti

58 dakika önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sarı yeleklilerin yol açtığı sorunlara çözüm bulmak amacıyla düzenlenen müzakere toplantılarını yönetmek için 15 Mart'a kadar yurt dışı ziyaretlerini iptal etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Yurt Dışı Ziyaretlerini İptal Etti, System.String[]
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sarı yeleklilerin yol açtığı sorunlara çözüm bulmak amacıyla düzenlenen müzakere toplantılarını yönetmek için 15 Mart'a kadar yurt dışı ziyaretlerini iptal etti.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un, sarı yeleklilerin sebep olduğu sorunları çözmek amacıyla 15 Mart'a kadar sürecek müzakere toplantılarını yönetmek için ülkede kalacağı kaydedildi.

Macron'un gelecek hafta Almanya'da düzenlenecek Münih Güvenlik Konferansı'na katılmayacağı ve tüm yurt dışı ziyaretlerini iptal ettiği belirtildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Macron'un Münih Güvenlik Konferansı'nda görüşmesi bekleniyordu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:50 Kaynak: AA

Fransa, Cumhurbaşkanı, Güncel
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