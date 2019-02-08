Son Dakika Haberleri: Fransa Cumhurbaşkanı Macron yurt dışı ziyaretlerini iptal etti

Fransa Cumhurbaşkanı Macron yurt dışı ziyaretlerini iptal etti

42 dakika önce

Emmanuel Macron'un, sarı yeleklilerin neden olduğu sorunları çözmek amacıyla 15 Mart'a kadar sürecek müzakere toplantılarını yönetmek için tüm yurt dışı ziyaretlerini iptal ettiği bildirildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron yurt dışı ziyaretlerini iptal etti, System.String[]
Emmanuel Macron'un, sarı yeleklilerin neden olduğu sorunları çözmek amacıyla 15 Mart'a kadar sürecek müzakere toplantılarını yönetmek için tüm yurt dışı ziyaretlerini iptal ettiği bildirildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:05 

Emmanuel Macron, Ekonomi
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