Fransa Cumhurbaşkanı Macron yurt dışı ziyaretlerini iptal etti
42 dakika önce
Emmanuel Macron'un, sarı yeleklilerin neden olduğu sorunları çözmek amacıyla 15 Mart'a kadar sürecek müzakere toplantılarını yönetmek için tüm yurt dışı ziyaretlerini iptal ettiği bildirildi.
Emmanuel Macron
'un, sarı yeleklilerin neden olduğu sorunları çözmek amacıyla 15 Mart'a kadar sürecek müzakere toplantılarını yönetmek için tüm yurt dışı ziyaretlerini iptal ettiği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:05
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