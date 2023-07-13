Fransa Cumhurbaşkanı'na Postayla Kesik Parmak Gönderildi - Son Dakika
Üye Girişi

Fransa Cumhurbaşkanı'na Postayla Kesik Parmak Gönderildi

13.07.2023 16:37

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un resmi konutu Elysee Sarayı'na, postayla kesik parmak gönderildi. Kesik parmak, buzdolabında muhafaza edildikten sonra polise teslim edildi. Olayla ilgili resmi açıklama henüz yapılmadı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmamuel Macron'un resmi konutu Elysee Sarayı'na, postayla kesik parmak gönderildi.

Valeurs Actuelles dergisinin haberine göre, Elysee Sarayı'na hafta başında postayla kesik parmak gönderildi.

Buzdolabında muhafaza edilen kesik parmak daha sonra polise teslim edildi.

Parmağın ait olduğu kişinin tespit edilerek, kendisine tıbbi destek verildiği belirtildi.

Elysee Sarayı, konuyla ilgili henüz resmi açıklama yapmadı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa Cumhurbaşkanı'na Postayla Kesik Parmak Gönderildi - Son Dakika


Son Dakika
16:56 Muş Belediyesi dev bir projenin daha startını verdi: Atıksu Arıtma Tesisi projesi hayata geçiyor
16:52 Muş Belediyesi dev bir projenin daha startını verdi: Atıksu Arıtma Tesisi projesi hayata geçiyor
16:54 CHP lideri Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Akşener'i ziyaret etti
16:49 Kaybedilen seçim sonrası ilk buluşma! Kılıçdaroğlu Akşener'i ziyaret etti
16:35 AYM, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı hükümlerini iptal etti
16:31 Anayasa Mahkemesi, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı maddelerinin iptaline karar verdi
16:10 Luis Nani, Adana Demirspor'a imzayı atmak için İstanbul'a geldi
16:05 Luis Nani, Adana Demirspor'a imza atmak için İstanbul'da
16:04 Hollanda'da istifa depremi! Eşi Müslüman olan Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı tehditler sebebiyle siyasetten çekildi
16:00 Hollanda'da istifa krizi! Eşi Müslüman olan Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı tehditler nedeniyle siyaseti bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2023 17:45:54. #1.11#
SON DAKİKA: Fransa Cumhurbaşkanı'na Postayla Kesik Parmak Gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement