Fransa Cumhurbaşkanı'na Postayla Kesik Parmak Gönderildi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmamuel Macron'un resmi konutu Elysee Sarayı'na, postayla kesik parmak gönderildi.
Valeurs Actuelles dergisinin haberine göre, Elysee Sarayı'na hafta başında postayla kesik parmak gönderildi.
Buzdolabında muhafaza edilen kesik parmak daha sonra polise teslim edildi.
Parmağın ait olduğu kişinin tespit edilerek, kendisine tıbbi destek verildiği belirtildi.
Elysee Sarayı, konuyla ilgili henüz resmi açıklama yapmadı.
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