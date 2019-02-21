Son Dakika Haberleri: Fransa Cumhurbaşkanı'nın Belediye Binalarındaki Portreleri Çalındı

Fransa Cumhurbaşkanı'nın Belediye Binalarındaki Portreleri Çalındı

21 dakika önce

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bazı belediye binalarındaki portreleri çalındı.

Fransa Cumhurbaşkanı'nın Belediye Binalarındaki Portreleri Çalındı, System.String[]
Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bazı belediye binalarındaki portreleri çalındı.

Yerel basında çıkan haberlerde, çevreci militanların, Macron'un Lyon'da 2. bölge belediye binasında bulunan portresini çalarak "sembolik olarak cumhurbaşkanını rehin almayı" amaçladığı belirtildi.

Belediye Başkanı Denis Broliquier, olayın ardından portrenin çalınmasının, cumhuriyete karşı bir saldırı olduğu ve bunun hiçbir haklı gerekçesinin bulunmadığı açıklamasını yaptı.

Macron'un 5. Paris, Ustaritz ve ağustos ayında G7 Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak Biarritz belediyelerindeki portrelerinin de çalındığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:39 Kaynak: AA

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