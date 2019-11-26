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Fransa Cumhurbaşkanlığı, Mali'de yaşanan helikopter kazasında 13 Fransız askerinin öldüğünü...
6 saat önce
Fransa Cumhurbaşkanlığı, Mali'de yaşanan helikopter kazasında 13 Fransız askerinin öldüğünü açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 12:08 Kaynak: AA
Fransa Cumhurbaşkanlığı, Mali'de yaşanan helikopter kazasında 13 Fransız askerinin öldüğünü açıkladı.
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