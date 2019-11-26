Son Dakika Haberleri: Fransa Cumhurbaşkanlığı, Mali'de yaşanan helikopter kazasında 13 Fransız askerinin öldüğünü...
Son Dakika Güncel Fransa Cumhurbaşkanlığı, Mali'de yaşanan helikopter kazasında 13 Fransız askerinin öldüğünü... - Son Dakika

Fransa Cumhurbaşkanlığı, Mali'de yaşanan helikopter kazasında 13 Fransız askerinin öldüğünü...

6 saat önce

Fransa Cumhurbaşkanlığı, Mali'de yaşanan helikopter kazasında 13 Fransız askerinin öldüğünü açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanlığı, Mali'de yaşanan helikopter kazasında 13 Fransız askerinin öldüğünü..., System.String[]

Fransa Cumhurbaşkanlığı, Mali'de yaşanan helikopter kazasında 13 Fransız askerinin öldüğünü açıkladı.

Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 12:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



13 Fransız askeri helikopter kazasında öldü
Ete baharat yerine bonzai karıştırarak ölüme neden olan kadın beraat etti Şişli'de öldürülen İranlı'nın sosyal medya paylaşımı dikkat çekti: Yozlaşmış komutanların kökünü kazıyacağım Cinayeti itiraf eden zanlının savunması pes dedirtti: Aşıktım onun için öldürdüm

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 18:32:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fransa Cumhurbaşkanlığı, Mali'de yaşanan helikopter kazasında 13 Fransız askerinin öldüğünü...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]