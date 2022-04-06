Fransa cumhurbaşkanlığı seçimine hazır - Son Dakika
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Fransa cumhurbaşkanlığı seçimine hazır

06.04.2022 14:37
Fransa cumhurbaşkanlığı seçimine hazır

Fransa'da halk, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu için 10 Nisan'da sandık başına gidecek.

Fransa'da halk, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu için 10 Nisan'da sandık başına gidecek.

Fransa'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için halk ilk kez 10 Nisan'da sandık başına gidecek. Mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hem seçimi kazanarak ülkeyi bir dönem daha yönetmeyi hem de daha önceki vaatlerini yerine getirmeyi istiyor. Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi ile adaylığı bulunan Macron, merkez bir siyasetçi olarak görülüyor ve hem sağ hem de sol seçmenlerden oy alabiliyor.

Fransa'da 10 ve 24 Nisan'da gerçekleşecek olan seçimlerin ilk turunda 4'ü kadın 12 aday yarışacak. Yapılan anketlerde ilk sıralarda bulunan 6 adayın 3'ünü sağcılar, 2'sini ise solcular oluşturuyor. Mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin (RN) lideri Marine Le Pen'in yanısıra Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi'nin (LFİ) lideri Jean Luc Melenchon, aşırı sağcı ve nefret söylemleriyle gündemde olan Yeniden Fetih (Reconquete) Partisi lideri Eric Zemmour, Yeşiller Partisi'nin (EELV) Başkanı ve 2009'dan bu yana Avrupa Parlamentosu'nda (AP) milletvekili olan Yannick Jadot, merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi'nden (LR) Paris'in de içinde bulunduğu İle-de-France bölgesinin Başkanı Valerie Pecresse, merkez sol Sosyalist Partisi'nden (PS) Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Komünist Partisi'nin (PCF) Genel Sekreteri Fabien Roussel, Yeni Antikapitalist Partisi (NPA) Sözcüsü Philippe Poutou, Resistance Partisi lideri Jean Lassalle ve İşçi Mücadelesi (Lutte Ouvriere) Partisi'nden Nathalie Arthaud aday olurken, Milletvekili Nicolas Dupont-Aıgnan da 3. kez adaylığını açıkladı.

Ülkedeki seçimler 5. Cumhuriyet'in 12'nci cumhurbaşkanlığı seçimi olacak.

(Tansu Sarıtaylı/ İHA)

Fransa cumhurbaşkanlığı seçimine hazır
Fransa cumhurbaşkanlığı seçimine hazır
Fransa cumhurbaşkanlığı seçimine hazır
Fransa cumhurbaşkanlığı seçimine hazır
Fransa cumhurbaşkanlığı seçimine hazır

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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