Fransa'da Macron ve Le Pen ikinci turda yarışacak - Son Dakika
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Fransa'da Macron ve Le Pen ikinci turda yarışacak

10.04.2022 15:28
Fransa'da Macron ve Le Pen ikinci turda yarışacak

Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu sandık çıkış anketlerine göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Marine Le Pen ikinci tura kaldı.

Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu sandık çıkış anketlerine göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Marine Le Pen ikinci tura kaldı.

Ülkede 12 adayın yarıştığı cumhurbaşkanı seçiminin ilk tur oylaması, yerel saatle 20.00'de sona erdi.

Kamu yayıncısı France Info, Le Monde ve France 24'ün hazırlattığı sandık çıkışı anketine göre hiçbir aday, cumhurbaşkanı seçilebilmek için ilk turda gerekli yüzde 50 salt çoğunluğu elde edemedi.

Buna göre, Macron oyların yüzde 28,1'sini alarak seçimin ilk turundan birinci çıktı. Le Pen de yüzde 23,3 ile ikinci oldu.

Aşırı solcu aday Jean-Luc Melenchon yüzde 20,1, aşırı sağcı Eric Zemmour yüzde 7,2 ve merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisinin adayı Valerie Pecresse yüzde 5 oy aldı.

Yeşiller Partisinin Başkanı ve Avrupa Parlamentosu milletvekili Yannick Jadot yüzde 4,4 ve Sosyalist Partisinin (PS) adayı Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da yüzde 2,1 oyda kaldı.

İlk turda ilk iki sırayı alan Macron ve Le Pen, 24 Nisan'da düzenlenecek ikinci tur oylamada yarışacak.

İlk tur seçimin resmi sonuçları Anayasa Mahkemesi tarafından 13 Nisan'da açıklanacak.

İkinci turda kazanan aday, 13 Mayıs'a kadar görevini devralacak.

Macron ve Le Pen, 2017'de de cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunu ilk iki sırada bitiren adaylar olmuştu.

İkinci turda yüzde 66,1 oy alan Macron cumhurbaşkanı seçilmişti.

Fransa'da Macron ve Le Pen ikinci turda yarışacak
Fransa'da Macron ve Le Pen ikinci turda yarışacak
Fransa'da Macron ve Le Pen ikinci turda yarışacak
Fransa'da Macron ve Le Pen ikinci turda yarışacak

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Fransa'da seçim heyecanı yaşanıyor! Macron ve Le Pen ikinci tura kaldı Fransa'da seçim heyecanı yaşanıyor! Macron ve Le Pen ikinci tura kaldı Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu sandık çıkış anketlerine göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Marine Le Pen ikinci tura... Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu sandık çıkış anketlerine göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Marine Le Pen ikinci tura...

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da Macron ve Le Pen ikinci turda yarışacak - Son Dakika


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