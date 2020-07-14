Fransa'da 1 Ağustos'tan itibaren maske zorunluluğu geliyor
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında ülke çapında kapalı alanlarda maske yasağının geleceğini ifade etti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında ülke çapında kapalı alanlarda maske yasağının geleceğini ifade etti. Macron, "İkinci dalgaya hazır olacağız" ifadelerini kullandı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında 1 Ağustos'tan itibaren ülke çapında kapalı alanlarda maske yasağının getirileceğini ifade etti. Macron, bu uygulamanın ülkedeki sağlık uzmanları tarafından sıkça dile getirilen bir tavsiye olduğunu hatırlattı. "İkinci bir dalgaya hazırlıklı olacağız"diye konuşan Macron, test sayılarının artırılacağı ve koronavirüs tespit edilen kişilerin çevrelerinin daha sıkı takip edileceğinin sözünü verdi.
FRANSA'DA SON DURUM
Fransa'da son açıklanan verilere göre 172 bin 377 kişi koronavirüse yakalandı. Bu kişilerin 78 bin 597'si iyileşti ve ülkede toplamda 63 bin 751 aktif vaka bulunuyor. Ayrıca, ülkede virüs nedeniyle toplam can kaybının 30 bini geçtiği ifade edildi.
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Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 16:53 Kaynak: DHA
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