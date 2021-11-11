Fransa'da, 1. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 103. yılı dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika

Fransa'nın başkenti Paris'te Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde, Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 103. yılı dolayısıyla anma töreni gerçekleştirildi.

İtilaf Devletleri ile Almanya arasında 11 Kasım 1918'de imzalanan ateşkes anlaşmasıyla Birinci Dünya Savaşı'nı resmi olarak bitiren "Ateşkes Günü"nün 103. yılı dolayısıyla Şanzelize Caddesi'ndeki Zafer Takı ve Meçhul Asker Anıtı'nda düzenlenen törene, Macron'un yanı sıra ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris de katıldı.

Macron, törenin yapıldığı alana geldiğinde Harris ile kısa süre sohbet etti. ABD Başkan Yardımcısı, Macron'a burada olmanın kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Emmanuel Macron, törende yaptığı konuşmada, Birinci Dünya Savaşı'nda Fransız askerlerinin mücadelesinin önemini anlattı.

Savaşın Fransa'daki son tanıklarından ve geçen ay hayatını kaybeden Hubert Germain'in tabutu Meçhul Asker Anıtı'na getirildi. Tabut, törenin ardından Paris'in batısındaki Mont Valerien Mezarlığı'na götürüldü.