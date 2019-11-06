Fransa'da 10 Müslümandan 4'ü ırkçı muameleye maruz kalmaktan şikayetçi

Fransa'da düzenlenen bir anket, ülkede yaşayan 10 Müslümandan 4'ünün ırkçı muameleye maruz kalmaktan şikayetçi olduğunu ortaya koydu.



Ifop araştırma kuruluşunun anketine göre, ülkede yaşayan Müslüman kadınların yüzde 45'i, Müslüman erkeklerin ise yüzde 35'i ayrımcılıkla karşılaştığı görüşünde.