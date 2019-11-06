Son Dakika Haberleri: Fransa'da 10 Müslümandan 4'ü ırkçı muameleye maruz kalmaktan şikayetçi
Son Dakika Dünya Fransa'da 10 Müslümandan 4'ü ırkçı muameleye maruz kalmaktan şikayetçi

Fransa'da 10 Müslümandan 4'ü ırkçı muameleye maruz kalmaktan şikayetçi

7 saat önce

Fransa’da düzenlenen bin anket, ülkede yaşayan 10 Müslümandan 4’ünün ırkçı muameleye maruz kalmaktan şikayetçi olduğunu ortaya koydu.

Fransa'da 10 Müslümandan 4'ü ırkçı muameleye maruz kalmaktan şikayetçi, System.String[]

Fransa'da düzenlenen bir anket, ülkede yaşayan 10 Müslümandan 4'ünün ırkçı muameleye maruz kalmaktan şikayetçi olduğunu ortaya koydu.


Ifop araştırma kuruluşunun anketine göre, ülkede yaşayan Müslüman kadınların yüzde 45'i, Müslüman erkeklerin ise yüzde 35'i ayrımcılıkla karşılaştığı görüşünde.

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Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 06:58 
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