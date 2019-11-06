Fransa'da 10 Müslümandan 4'ü ırkçı muameleye maruz kalmaktan şikayetçi
7 saat önce
Fransa’da düzenlenen bin anket, ülkede yaşayan 10 Müslümandan 4’ünün ırkçı muameleye maruz kalmaktan şikayetçi olduğunu ortaya koydu.
Fransa'da düzenlenen bir anket, ülkede yaşayan 10 Müslümandan 4'ünün ırkçı muameleye maruz kalmaktan şikayetçi olduğunu ortaya koydu.
Ifop araştırma kuruluşunun anketine göre, ülkede yaşayan Müslüman kadınların yüzde 45'i, Müslüman erkeklerin ise yüzde 35'i ayrımcılıkla karşılaştığı görüşünde.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 06:58
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