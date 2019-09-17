Son Dakika Haberleri: Fransa'da 105'inci kadın cinayeti
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Fransa'da 105'inci kadın cinayeti

1 saat önce

Fransa'nın Le Havre kentinde 27 yaşındaki genç bir kadın 3 çocuğunun gözleri önünde eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Fransa'da 105'inci kadın cinayeti, System.String[]

Fransa'nın Le Havre kentinde 27 yaşındaki genç bir kadın 3 çocuğunun gözleri önünde eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.


Fransa'da bu yıl başından beri meydana gelen 105'inci kadın cinayeti ülkeyi sarstı. Fransa'nın kuzeyindeki Le Havre kentinde 27 yaşındaki kadın 3 çocuğunun gözleri önünde eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Bir marketin önünde yaşanan olay sonrası 37 yaşındaki cinayet zanlısı polis tarafından tutuklanırken, kadın hakları savunucuları sosyal medyadan tepki gösterdi.


Kadın cinayeti ve şiddetine karşı açılan telefon hattı ve hükümetin yürüttüğü yeni politikanın gündem olduğu bugünlerde yaşanan 105'inci kadın cinayetine sosyal medyadan yoğun tepki geldi.


Öte yandan, Fransa İçişleri Bakanlığının verilerine göre 2018'de ülkede 121 kadın öldürülmüştü. - PARİS

Le Havre, Fransa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Annesini korumak için babasını öldüren gence meşru müdafaadan beraat
Sarah Thomas: 54 saat yüzdü, Manş'ı 4 kez üst üste hiç durmadan geçen ilk yüzücü oldu Tüyler ürperten cinayet kamerada! Kız kardeşinin sevgilisini böyle öldürdü İnternetten mahallenin haritasını indirerek zanlıyı yakaladılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 11:02:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fransa'da 105'inci kadın cinayeti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]