Son Dakika Haberleri: Fransa'da 11 Mart 'Terör Kurbanları Günü' İlan Edildi

Fransa'da 11 Mart 'Terör Kurbanları Günü' İlan Edildi

1 saat önce

Fransa terör kurbanı vatandaşlarını anmak için '11 Mart' gününü 'Terör Kurbanları Günü' ilan etti.

Fransa'da 11 Mart 'Terör Kurbanları Günü' İlan Edildi, System.String[]
Fransa terör kurbanı vatandaşlarını anmak için '11 Mart' gününü 'Terör Kurbanları Günü' ilan etti.

Son yıllarda ağır terör saldırılarına maruz kalan Fransa terör kurbanı vatandaşlarını anmak adına 11 Mart gününü 'Terör Kurbanları Günü' ilan etti.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee'den yapılan açıklamada, her yıl 11 Mart'ta terör kurbanlarının anılacağı ve bu anma günü hakkında kararname çıkacağı duyuruldu. Öte yandan ilk anma gününün 11 Mart 2020'de yapılacağı belirtildi. - PARİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:48 Kaynak: İHA

Fransa, Politika
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