Üye Girişi
Fransa'da 12-17 yaş için Moderna aşısı onaylandı - Son Dakika

Fransa'da 12-17 yaş için Moderna aşısı onaylandı

28.07.2021 21:05
Fransa'da 12-17 yaş için Moderna aşısı onaylandı, System.String[]

Fransa'da, Yüksek Sağlık Otoritesi (HAS) 12-17 yaş arası gençler için yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Moderna aşısını onayladı.

Fransa'da, Yüksek Sağlık Otoritesi (HAS) 12-17 yaş arası gençler için yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Moderna aşısını onayladı.

HAS'tan yapılan açıklamada, Amerikan Moderna şirketinin aşısının tavsiye edilen stratejiye uygun olarak öncelikle başka hastalıkları bulunan veya bağışıklığı düşük olan gençlerde, ardından hastalığı olmayan gençlerde virüsün dolaşımını düşürmek, gençlerin sosyal hayatlarını normalleştirmek ve eğitime erişimlerini korumak için uygulanabileceği belirtildi.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Moderna şirketine ait bilimsel adı Spikevax olan aşının 12-17 yaş gençlere uygulanmasına 23 Temmuz'da onay vermişti.

Moderna, Pfizer aşısından sonra Fransa'da gençler için onaylanan ikinci aşı oldu. Pfizer, 15 Temmuz'dan bu yana 12 yaş ve üstü gençlere uygulanıyor.

Fransa Halk Sağlığı Kurumunun verilerine göre, 25 Temmuz itibarıyla 12-17 yaş arası gençlerin yüzde 32'si en az 1 doz aşı olurken yüzde 12'si tam aşılandı.

Öte yandan Fransa Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, aşılama oranını artırmak amacıyla eğitim yılının başından itibaren ortaokul ve lise binalarında ya da yakınlarında 6 bin ila 7 bin aşı merkezinin açılacağını duyurdu.

İlkokullarda bir öğrenci pozitif çıktığında sınıfı kapatma kuralının uygulanmaya devam edileceğini belirten Blanquer, ancak artık ortaokul ve liselerde aşı olmayan öğrencilerin dışlanacağını ve uzaktan eğitim alacağını aktardı.

Blanquer, aşısız gençlerin okul gezisi kapsamında sinema ya da yüzme havuzuna gidemeyeceğini paylaştı.

Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire de Kovid-19 sağlık ruhsatının büyük alışveriş merkezlerinde valiliklerin kararına göre vaka sayısının yükselmesi halinde uygulanabileceğini bildirdi.

Vaka sayısı 6 milyonu geçti

Halk Sağlığı Kurumunun verilerine göre, Fransa'da 27 Temmuz itibarıyla, Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 6 milyon 26 bin 115 oldu.

Dün 26 bin 871 yeni vaka kaydedilirken 28 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüsten ölenlerin sayısı 111 bin 725'e çıktı.

Hastanelerde 978'i yoğun bakımda olmak üzere 7 bin 137 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Ülkede son 7 günde Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 4,1'e düştü.

Fransa Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 40 milyon 719 bin 515'e ulaştı, 34 milyon 26 bin 476 kişiye de ikinci veya üçüncü doz aşı uygulandı. Toplamda 71 milyon 145 binden fazla doz aşı yapıldı.

Kovid-19 ile mücadele yasası ağustosta yürürlüğe girecek

Parlamentodan 26 Temmuz'da geçen Kovid-19 ile mücadele yasası, Anayasa Konseyi onaylarsa 9 Ağustos'ta yürürlüğe girecek.

Yasa, hastane ve bakımevi çalışanlarına, itfaiyecilere Kovid-19 aşısı zorunluluğu getiriyor.

Yasa, belli etkinlik ve mekanlara girişte, Kovid-19 aşısı olduğunu belgelemeyi, son 48 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucunu göstermeyi ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğini kanıtlamayı gerektiren Kovid-19 ruhsat uygulamasını konser gibi geniş katılımlı etkinliklerin yanı sıra kafe, restoran, toplu taşıma ve 50 kişiden fazla kapasiteli kapalı mekanlar ile eğlence parklarında da zorunlu hale getiriyor.

Alışveriş merkezlerinin Kovid-19 ruhsat uygulamasının dışında tutulduğu yasa, iş yeri sahiplerinin çalışanlarından Kovid-19 aşısı veya ruhsatı talep etmeleri halinde, bunu reddeden çalışanlarının maaşını kesmesine imkan tanıyor.

Yasa, 30 gün içerisinde 3 defa Kovid-19 sağlık kartı kontrolü yapmadığı belirlenen işletme sahiplerine 1 yıla kadar hapis ve 9 bin avro para cezası öngörüyor.

Tartışmalı yasa tasarısı, "sağlık diktatörlüğü" olarak nitelendirilmiş, 25 Temmuz'da Fransa genelinde resmi verilere göre 160 binden fazla kişinin katıldığı gösterilerde protesto edilmişti.

Avrupa İlaç Ajansı, Moderna, Pfizer, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da 12-17 yaş için Moderna aşısı onaylandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Gonca Vuslateri'den radikal imaj değişikliği! Görenler gözlerine inanamadı 21:54 Gonca Vuslateri'den radikal imaj değişikliği! Görenler gözlerine inanamadı Hatayspor, Boupendza için Fenerbahçe'den 12 milyon euro istedi 21:24 Hatayspor, Boupendza için Fenerbahçe'den 12 milyon euro istedi ABD Merkez Bankası, politika faizini sabit bıraktı 21:04 ABD Merkez Bankası, politika faizini sabit bıraktı
Manavgat'ta orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı, 62 kişi hastanelik oldu 21:01 Manavgat'ta orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı, 62 kişi hastanelik oldu Fenerbahçe hazırlık maçında PEC Zwolle ile 2-2 berabere kaldı 20:54 Fenerbahçe hazırlık maçında PEC Zwolle ile 2-2 berabere kaldı Eski Güzellik Kraliçesi Regina Turner'ın evliliği boyunca eskortluk yaptığı ortaya çıktı 19:55 Eski Güzellik Kraliçesi Regina Turner'ın evliliği boyunca eskortluk yaptığı ortaya çıktı
18:04 "Bugün beni beklemeyin" diyen yaşlı adam mezarlıkta ölü bulundu Kene belası yine hortladı! Genç kadın, hastanede hayatını kaybetti 17:37 Kene belası yine hortladı! Genç kadın, hastanede hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
17:55 Manavgat'ta yangın nedeniyle tahliye edilen Kalemler Mahallesi küle döndü
17:40 Cengiz Ünder adeta şov yaptı! Muhteşem çalımıyla izleyenleri mest etti
17:37 E-5'te yavaşlayan araç zincirleme kazaya sebep oldu! 5 araç birbirlerine girdi: 1'i ağır, 4 yaralı
17:34 "Bana itaat sözü verdiniz" diyen Oğuzhan Asiltürk'e Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu cevap verdi
17:21 Müşteri kılığına giren polis, fuhuş operasyonu düzenledi
17:18 Sarı-kırmızılı kulüp Berkan Kutlu'yu aldı! 23 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı
17:15 Manavgat'ta yaşanan can telaşı fotoğraf karelerini yansıdı
16:49 Adana cehennemi yaşıyor! Termometreler bugün 47 dereceyi gösterdi
16:47 Başarılı tenisçi Medvede aşırı sıcaklardan patladı: Ölseydim kim hesap verecekti?
16:21 Ahmet Nur Çebi müjdeyi verdi! Beşiktaş, Ghezzal ve Rosier'i kadrosuna kattı
PSV maçında yenen gol Fatih Terim'i çıldırttı! Muslera'ya büyük tepki gösterdi PSV maçında yenen gol Fatih Terim'i çıldırttı! Muslera'ya büyük tepki gösterdi         
21:54
Tarihi anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Karadeniz'de bulunan doğal gaz yakıldı Tarihi anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Karadeniz'de bulunan doğal gaz yakıldı         
21:48
Kaza sonucu hastaneye kaldırılan adamı eli ve ayağından yatağa bağladılar Kaza sonucu hastaneye kaldırılan adamı eli ve ayağından yatağa bağladılar         
21:13
Aleyna Tilki'nin Aleyna Tilki'nin "Evleniyorum" paylaşımının altından robotla nikah çıktı         
21:01
Aslan'a artık mucizeden fazlası lazım! Galatasaray-PSV maçında 2. yarı oynanıyor Aslan'a artık mucizeden fazlası lazım! Galatasaray-PSV maçında 2. yarı oynanıyor         
20:57
Son Dakika: Türkiye'de 28 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 76 kişi vefat etti, 22 bin 291 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 28 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 76 kişi vefat etti, 22 bin 291 yeni vaka tespit edildi         
20:40
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca'dan Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca'dan "Kısıtlamalar geri gelecek mi?" sorusuna yanıt: Şu an öyle bir seyir yok         
19:46
Şehit ağabeyinin Şehit ağabeyinin "Darbeden önce 'başbakan olacağım' dediniz mi?" sorusuna Akşener'den yanıt: Doğru değil         
17:40
Bakan Soylu'dan düzensiz göçmen eleştirilerine anlamlı yanıt: Memleket zor dönemdeyken bileziklerini gönderdiler Bakan Soylu'dan düzensiz göçmen eleştirilerine anlamlı yanıt: Memleket zor dönemdeyken bileziklerini gönderdiler         
17:35
"Bana itaat sözü verdiniz" diyen Oğuzhan Asiltürk'e Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu cevap verdi         
17:34
Alevi ve Bektaşi derneklerinden İBB'ye festival ismi tepkisi: Eğlence programına bu isim koyulmaz Alevi ve Bektaşi derneklerinden İBB'ye festival ismi tepkisi: Eğlence programına bu isim koyulmaz         
17:12
Canlı yayına bağlanan genç kızdan kan donduran iddia: Annemi babam öldürdü Canlı yayına bağlanan genç kızdan kan donduran iddia: Annemi babam öldürdü         
16:45
Motosiklette iç çamaşırı görünen kadını kameraya alıp hakaret etti! Çığ gibi tepki topladı Motosiklette iç çamaşırı görünen kadını kameraya alıp hakaret etti! Çığ gibi tepki topladı         
16:33
İstanbul'da tepki toplayan olay! Yabancı uyruklu kişiler askeri üniformalarla görüntülendi İstanbul'da tepki toplayan olay! Yabancı uyruklu kişiler askeri üniformalarla görüntülendi         
13:28
Yağmur'un katili cinayet anlarını anlatırken kan dondurdu: Eve çağırıp darp ettim, bayıldıktan sonra da defalarca bıçakladım Yağmur'un katili cinayet anlarını anlatırken kan dondurdu: Eve çağırıp darp ettim, bayıldıktan sonra da defalarca bıçakladım         
13:23
Rumen şarkıcı Otilia Bruma,cinsel ilişki itirafıyla ülkesinde gündeme oturdu Rumen şarkıcı Otilia Bruma,cinsel ilişki itirafıyla ülkesinde gündeme oturdu         
10:59
Nokia 6310 efsanesi modern versiyonu ile geri geldi Nokia 6310 efsanesi modern versiyonu ile geri geldi         
09:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2021 22:31:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fransa'da 12-17 yaş için Moderna aşısı onaylandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement