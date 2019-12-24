Fransa'da 13. yüzyıla ait tablo için yurt dışına satış yasağı getirildi - Son Dakika
Son Dakika Magazin Fransa'da 13. yüzyıla ait tablo için yurt dışına satış yasağı getirildi - Son Dakika Magazin

Fransa'da 13. yüzyıla ait tablo için yurt dışına satış yasağı getirildi

6 saat önce

BBC'nin haberine göre, Fransa Kültür Bakanlığı, Compiegne bölgesinde yaşlı bir kadının mutfağında asılı bulunan tablonun "milli hazine" olduğuna karar verdi.

Fransa'da 13. yüzyıla ait tablo için yurt dışına satış yasağı getirildi, System.String[]

BBC'nin haberine göre, Fransa Kültür Bakanlığı, Compiegne bölgesinde yaşlı bir kadının mutfağında asılı bulunan tablonun "milli hazine" olduğuna karar verdi.


Fransa Kültür Bakanı Franck Riester, Fransız Milli Hazineler Komisyonunun tavsiyesi üzerine, Cimabue'nin diğer eserleriyle Louvre Müzesi'nde sergilenmesi için tablonun yurt dışına satışına yasak getirdi.


Yetkililer, Erken Rönesans dönemine ait "Christ Mocked" adlı eserin bağış toplanarak ülke için satın alınması amacıyla 30 ay süre tanıdı.


İtalyan ressam Cimabue'nin uzun süredir kayıp olduğu belirtilen eseri, eylülde bulunmuş, bir ay sonra açık artırmayla 24 milyon avroya satılmıştı.

Fransa, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:39 
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