- Fransa'da 14 Kasım'dan bu yana en yüksek günlük vaka- Son 24 saatte 31 bin 519 yeni vaka - Son Dakika

- Fransa'da 14 Kasım'dan bu yana en yüksek günlük vaka- Son 24 saatte 31 bin 519 yeni vaka

24.02.2021 23:37

- Fransa'da 14 Kasım'dan bu yana en yüksek günlük vaka Son 24 saatte 31 bin 519 yeni vaka Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 31 bin 519 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 3 milyon 605 bin 181'e ulaştı.

- Fransa'da 14 Kasım'dan bu yana en yüksek günlük vaka

Son 24 saatte 31 bin 519 yeni vaka

PARİS - Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 31 bin 519 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 3 milyon 605 bin 181'e ulaştı. Ülkede geçtiğimiz sene 14 Kasım'dan bu yana en yüksek günlük vaka kayıtlara geçti.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vakalar yeniden yükselişe geçti. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 31 bin 519 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 3 milyon 661 bin 410'a ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 277 kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı 85 bin 321'e yükseldi. Ülke genelinde 3 bin 436'sı yoğun bakımda olmak üzere toplam 25 bin 614 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Fransa'da geçtiğimiz sene 14 Kasım'da tespit edilen 34 bin 32'i vakanın ardından son 24 saatte en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Öte yandan Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, Alpes-Maritimes bölgesinin ardından Fransa'nın Kuzey bölgesinde yer alan Dunkerque şehrinde ve Hauts-de-Flandre bölgesinde, 2 hafta boyunca hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu. Ülke genelinde ise 18.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulaması devam ediyor.

- Fransa'da 14 Kasım'dan bu yana en yüksek günlük vaka- Son 24 saatte 31 bin 519 yeni vaka
- Fransa'da 14 Kasım'dan bu yana en yüksek günlük vaka- Son 24 saatte 31 bin 519 yeni vaka
- Fransa'da 14 Kasım'dan bu yana en yüksek günlük vaka- Son 24 saatte 31 bin 519 yeni vaka
- Fransa'da 14 Kasım'dan bu yana en yüksek günlük vaka- Son 24 saatte 31 bin 519 yeni vaka

Sokağa Çıkma Yasağı, Koronavirüs, Fransa, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Fransa'da 14 Kasım'dan bu yana en yüksek günlük vaka- Son 24 saatte 31 bin 519 yeni vaka - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Davutoğlu'ndan Berat Albayrak açıklaması: Bakan yapmayın diye Erdoğan'a yalvardım ABD'de koronavirüs daha tehlikeli yeni bir türü bulundu TBMM'ye iletilen fezlekelerin detayları belli oldu: 28'i HDP'li vekiller hakkında Ünlü oyuncu Eda Ece koronavirüse yakalandı SBK Holding hisselerini satmaya devam ediyor! Biofarma'dan sonra Karsan'ı da elden çıkardılar Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Muhammed Emin Saraç'ın cenazesindeki kalabalık görüntülerle ilgili özür diledi AK Parti'nin İstanbul'u teslim ettiği isim iddialı konuştu: Bizim olan İstanbul'u yeniden alacağız Erdoğan'dan zincir marketlerin fahiş fiyat uygulaması sonrası talimat: Tarım Kredi marketlerinin sayısı artırılacak
'Uyanış: Büyük Selçuklu' kadrosuna Çukur'un ünlü oyuncusunu dahil ediyor 'Uyanış: Büyük Selçuklu' kadrosuna Çukur'un ünlü oyuncusunu dahil ediyor         
23:47
Kraliçe 2. Elizabeth'in kocası Prens Philip'in ölüm senaryosu belli oldu Kraliçe 2. Elizabeth'in kocası Prens Philip'in ölüm senaryosu belli oldu         
23:08
Kayseri Valisi Günaydın'dan 'normalleşme' değerlendirmesi: Bu tabloya göre mümkün değil Kayseri Valisi Günaydın'dan 'normalleşme' değerlendirmesi: Bu tabloya göre mümkün değil         
22:36
Aranma kaydı olan şüpheli, gözaltına alınmamak için denize atladı Aranma kaydı olan şüpheli, gözaltına alınmamak için denize atladı         
22:04
Maltepe'de grev nedeniyle toplanmayan çöpler sokaklarda birikti Maltepe'de grev nedeniyle toplanmayan çöpler sokaklarda birikti         
20:57
Milan, yeni sözleşme için Hakan Çalhanoğlu'na 4 milyon euro teklif etti Milan, yeni sözleşme için Hakan Çalhanoğlu'na 4 milyon euro teklif etti         
19:53
Brezilyalı şarkıcı Anitta'nın anüsüne yaptırdığı dövme görüntüleri internete sızdı Brezilyalı şarkıcı Anitta'nın anüsüne yaptırdığı dövme görüntüleri internete sızdı         
17:46
Evinde çıkan yangında her şeyi küle dönen Çılgın Sedat'a belediye kapılarını açtı Evinde çıkan yangında her şeyi küle dönen Çılgın Sedat'a belediye kapılarını açtı         
17:09
Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'tan Kerimcan Durmaz'a özel defile: Olaysın Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'tan Kerimcan Durmaz'a özel defile: Olaysın         
15:12
Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun "128 milyar doları ne yaptın, kime verdin?" sorusuna Erdoğan'dan yanıt         
14:41
Fabrikanın kapılarını kilitleyip genç kadına saldırmıştı! Olayın altından yasak aşk çıktı Fabrikanın kapılarını kilitleyip genç kadına saldırmıştı! Olayın altından yasak aşk çıktı         
14:10
Kendisinden yardım isteyen kadının aylık 7 bin lira geliri olduğunu duyan vali, şaşkına döndü Kendisinden yardım isteyen kadının aylık 7 bin lira geliri olduğunu duyan vali, şaşkına döndü         
12:12
Köpeklerin parçalamaya çalıştığı su samurunu yoldan geçen vatandaş kurtardı Köpeklerin parçalamaya çalıştığı su samurunu yoldan geçen vatandaş kurtardı         
11:23
Tosuncuk'un iadesinin talep edildiği Brezilya'dan yanıt geldi: Burada değil Tosuncuk'un iadesinin talep edildiği Brezilya'dan yanıt geldi: Burada değil         
11:05
Kendisinden 11 yaş küçük Emre Aslan ile birlikte olan İrem Derici, aşkını ilan etti Kendisinden 11 yaş küçük Emre Aslan ile birlikte olan İrem Derici, aşkını ilan etti         
10:35
21 yıldır topladığı akreplerden panzehir yapan adam, karışımı ilk olarak eşinde denemiş 21 yıldır topladığı akreplerden panzehir yapan adam, karışımı ilk olarak eşinde denemiş         
08:15
Devlet hastanesinde skandal olay! İki çalışan cinsel ilişkiye girerken yakalandı Devlet hastanesinde skandal olay! İki çalışan cinsel ilişkiye girerken yakalandı         
22:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2021 00:04:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: - Fransa'da 14 Kasım'dan bu yana en yüksek günlük vaka- Son 24 saatte 31 bin 519 yeni vaka - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei