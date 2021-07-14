Fransa'da 14 Temmuz Ulusal Bayramı kutlamaları - Son Dakika

Fransa'da 14 Temmuz Ulusal Bayramı nedeniyle başkentte askeri geçit töreni düzenlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri altında, başkent Paris'teki Champs-Elysees Caddesi'nde geleneksel askeri geçit töreni yapıldı.

Salgın nedeniyle sadece 10 bin kişinin katılımına izin verilen askeri geçidin ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Concorde Meydanı'nda gençleri selamlamasıyla tören sona erdi.

Diğer yandan, bugün protesto gösterisi düzenlemeyi planlayan Sarı Yeleklilerin liderlerinden Jerome Rodriquees, polis tarafından gözaltına alındı.

Ulusal Bayram dolayısıyla başta Paris olmak üzere bütün kentlerde, bu akşam havai fişek gösterileri ve fener alayları düzenlenecek.

Gösterileri, sadece Kovid-19 aşısı olduğunu belgeleyenler veya son 48 saatte yapılmış pozitif PCR testi sonucu gösterenler ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğini kanıtlayanlar yerinde izleyebilecek.