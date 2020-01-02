Fransa'da 15 araç kundaklandı: 6 çocuk gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fransa'da 15 araç kundaklandı: 6 çocuk gözaltına alındı - Son Dakika

Fransa'da 15 araç kundaklandı: 6 çocuk gözaltına alındı

6 saat önce

Fransa'nın Strazburg kentinde 15 araç kundaklandı.

Fransa'da 15 araç kundaklandı: 6 çocuk gözaltına alındı, System.String[]

Fransa'nın Strazburg kentinde 15 araç kundaklandı. Polis, yaşları 13 ila 16 arasında değişen 6 çocuğu gözaltına aldı.

Fransa'nın Strazburg kentinde 15 araç kundaklandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, araçların alevler içerisinde kaldığı ve hurdaya döndüğü görüldü. Polis, yaşları 13 ila 16 arasında değişen 6 çocuğu gözaltına aldı.

Yerel medya, son 3 günde Fransa'da 200 aracın kundaklandığını duyurdu.

Görüntü Dökümü

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-Araçların yanma anları

-Hurdaya dönen araçların görüntüleri


Strazburg, Fransa, Polis, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 11:30 Kaynak: DHA
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