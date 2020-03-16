Fransa'da 15 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika
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Fransa'da 15 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi

29 dakika önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, zorunlu alışveriş dışında en az 15 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurarak, "Sağlık savaşındayız" dedi.

Fransa'da 15 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi, System.String[]

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, zorunlu alışveriş dışında en az 15 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurarak, "Sağlık savaşındayız" dedi.


Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Macron, korona virüsü ile mücadele çerçevesinde zorunlu iş ve alışveriş dışında en az 15 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı. Geçici bir olağanüstü durum yaşandığını ifade eden Macron, belediye seçimlerinin ikinci turunun iptal edildiğini ve zorunlu olmadıkça sokağa çıkılmasının yasak olduğunu duyurdu. Ülke çapında alarm verilmesine rağmen salgını önemsemeden parklara, restoranlara, barlara gitmeye ve sosyal hayatlarını tedbirsiz yürütmeye devam eden Fransızları sorumsuzlukla eleştiren Macron, gereken tedbirin alınması için yasakların getirildiğini belirtti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, mecburi işe, zorunlu market alışverişine ve yoğun semptomlar görüldükten sonra hastaneye gidilmesine izin verildiğini fakat 1 metrelik mesafeyi korumak gerektiğini dile getirdi. Macron ayrıca, hastanelerin yoğunluğundan dolayı vatandaşlara durumlarının ağırlaşmadan hastaneye gitmemesi uyarısında bulundu. Kurallara uymayanlara cezai yaptırım uygulanacağını da bildiren Cumhurbaşkanı Macron, halkı evde aile bireyleriyle zaman geçirmeye davet etti. Sağlık çalışanlarına borçlu olduklarını söyleyen Macron, öncelikli olarak maskelerin hastanelere ve sağlık çalışanlara ayrıldığını dile getirdi.


"Sağlık çalışanlarının dinlenmeye ihtiyacı var" diyen Macron, otel ve taksilerin sağlık çalışanlarına hizmet için devlet tarafından görevlendirileceğini ve bu hizmetin maddi karşılığını devletin ödeyeceğini ifade etti. Askerlerin de halka yardım edeceğini söyleyen Macron, "Hastalar yoğun hasta olan bölgelerden rahat bölgelere askerler tarafından taşınacak, askeri hastaneler halka açılacak" dedi.


Şirketlerin tüm ödemelerinin erteleneceğini de dile getiren Fransa Cumhurbaşkanı Macron, halkın fatura ve kira ödemelerinin erteleneceğini söyledi. Avrupa Birliğindeki ülkelerin ortak olarak karar aldığını açıklayan Macron, AB sınırlarının yarından itibaren dışarıya kapatılacağını ifade etti. - PARİS

Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:26 Kaynak: İHA
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