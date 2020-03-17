Fransa'da 15 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fransa'da 15 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika

Fransa'da 15 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi

6 saat önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, zorunlu alışveriş dışında en az 15 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurarak, "Sağlık savaşındayız" dedi.

Fransa'da 15 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi, System.String[]

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, zorunlu alışveriş dışında en az 15 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurarak, "Sağlık savaşındayız" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Macron, korona virüsü ile mücadele çerçevesinde zorunlu iş ve alışveriş dışında en az 15 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı. Geçici bir olağanüstü durum yaşandığını ifade eden Macron, belediye seçimlerinin ikinci turunun iptal edildiğini ve zorunlu olmadıkça sokağa çıkılmasının yasak olduğunu duyurdu. Ülke çapında alarm verilmesine rağmen salgını önemsemeden parklara, restoranlara, barlara gitmeye ve sosyal hayatlarını tedbirsiz yürütmeye devam eden Fransızları sorumsuzlukla eleştiren Macron, gereken tedbirin alınması için yasakların getirildiğini belirtti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, mecburi işe, zorunlu market alışverişine ve yoğun semptomlar görüldükten sonra hastaneye gidilmesine izin verildiğini fakat 1 metrelik mesafeyi korumak gerektiğini dile getirdi. Macron ayrıca, hastanelerin yoğunluğundan dolayı vatandaşlara durumlarının ağırlaşmadan hastaneye gitmemesi uyarısında bulundu. Kurallara uymayanlara cezai yaptırım uygulanacağını da bildiren Cumhurbaşkanı Macron, halkı evde aile bireyleriyle zaman geçirmeye davet etti. Sağlık çalışanlarına borçlu olduklarını söyleyen Macron, öncelikli olarak maskelerin hastanelere ve sağlık çalışanlara ayrıldığını dile getirdi.

"Sağlık çalışanlarının dinlenmeye ihtiyacı var" diyen Macron, otel ve taksilerin sağlık çalışanlarına hizmet için devlet tarafından görevlendirileceğini ve bu hizmetin maddi karşılığını devletin ödeyeceğini ifade etti. Askerlerin de halka yardım edeceğini söyleyen Macron, "Hastalar yoğun hasta olan bölgelerden rahat bölgelere askerler tarafından taşınacak, askeri hastaneler halka açılacak" dedi.

Şirketlerin tüm ödemelerinin erteleneceğini de dile getiren Fransa Cumhurbaşkanı Macron, halkın fatura ve kira ödemelerinin erteleneceğini söyledi. Avrupa Birliğindeki ülkelerin ortak olarak karar aldığını açıklayan Macron, AB sınırlarının yarından itibaren dışarıya kapatılacağını ifade etti.

(İHA)

Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşların bir talebi var: Sokağa çıkma yasağı gelsin
Türkiye'ye gelmek için çağrıda bulunan 300 Türk vatandaşı yarın Fransa'dan hareket edecek Fransa, Kanada ve Rusya, koronavirüs nedeniyle sınırlarını kapatma kararı aldı Karantinadan kaçmaya çalışan umreciler ile polis arasında arbede yaşandı
Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman hayatını kaybetti Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman hayatını kaybetti         
22:38
Benzinin litre fiyatına 7 kuruş zam geldi Benzinin litre fiyatına 7 kuruş zam geldi         
19:25
Ekrem İmamoğlu, İBB'ye ait sosyal tesis ve Beltur işletmelerinin hizmetlerine ara verdiğini açıkladı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye ait sosyal tesis ve Beltur işletmelerinin hizmetlerine ara verdiğini açıkladı         
19:14
Avrupa Birliği, üye ülkelere yapılacak seyahatlere 30 günlük geçici kısıtlama getirdi Avrupa Birliği, üye ülkelere yapılacak seyahatlere 30 günlük geçici kısıtlama getirdi         
19:12
Hollywood yıldızı Tom Hanks'in eşiyle görüşen sunucuya koronavirüs bulaştı Hollywood yıldızı Tom Hanks'in eşiyle görüşen sunucuya koronavirüs bulaştı         
19:06
Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle tiyatro, kafe, sinema salonları ve kahvehaneler faaliyete kapatıldı Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle tiyatro, kafe, sinema salonları ve kahvehaneler faaliyete kapatıldı         
17:59
İtalya'da koronavirüsün Serie A'ya zararı 670 milyon euro İtalya'da koronavirüsün Serie A'ya zararı 670 milyon euro         
17:28
Uzmanlar, vatandaşları ventil maske konusunda uyardı: Virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor Uzmanlar, vatandaşları ventil maske konusunda uyardı: Virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor         
17:28
Starbucks, koronavirüs tedbirleri kapsamında, müşterilerin şubelerde oturmasını yasakladı Starbucks, koronavirüs tedbirleri kapsamında, müşterilerin şubelerde oturmasını yasakladı         
17:26
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil         
10:30
Sahaya mayolu giren manken Kinsey Wolanski koronavirüsten dolayı ormanda tarzan gibi yaşayacak Sahaya mayolu giren manken Kinsey Wolanski koronavirüsten dolayı ormanda tarzan gibi yaşayacak         
08:55
Samsun'da dalgalanan Türkiye'nin en büyük bayrağında selfie yoğunluğu yaşanıyor Samsun'da dalgalanan Türkiye'nin en büyük bayrağında selfie yoğunluğu yaşanıyor         
08:46
Hintlilerin şifa formülü: Koronavirüse karşı inek idrarı içme partisi Hintlilerin şifa formülü: Koronavirüse karşı inek idrarı içme partisi         
08:15
Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı         
08:13
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi 18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi         
00:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 06:46:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fransa'da 15 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]