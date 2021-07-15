Fransa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi - Son Dakika

Fransa'nın başkenti Paris'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi.

Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde yapılan törene, Fransa'daki büyükelçilik personeli, Türk vatandaşları, Türk kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.

İstiklal Marşı ile başlayan törende konuşan Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Refik Ali Onaner, 15 Temmuz hain darbe kalkışmasının, Cumhuriyet tarihinin en büyük saldırısı olduğunu ifade ederek, o gün şehit edilen 251 vatandaşı anmak, demokrasinin kazandığı zaferi kutlamak için bir araya gelindiğini söyledi.

Darbe girişimi yaşandığı sırada Paris'te görev yaptığını belirten Onaner, hemen Fransa'da bu hain saldırıyı nasıl anlatmak gerektiği konusunda çalışma yürüttüklerini aktardı.

Onaner, "15 Temmuz'da yaşananlar aslında çok çarpık görüşlü, terör örgütünden de daha vahim hedefleri benimseyerek hareket eden karanlık bir yapılanmanın faaliyetleriydi. Onun çarpık hedeflerinin sonucuydu." diye konuştu.

Türk milletinin sokağa çıkarak darbecilere bizzat engel olduğunu hatırlatan Onaner, Paris'teki Türk vatandaşlarının da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "darbecilere engel olun" çağrısına uyarak, seslerini duyurmak için büyükelçilik önünde toplandığını kaydetti.

Onaner, "Biz Türkiye'den uzakta Paris'te de birliğimizi, bütün vatandaşlarımızın bu hain saldırıya karşı tek vücut olarak desteklerini hissettik." dedi.