Fransa'da 16 bölgede 4 hafta boyunca sokağa çıkma yasağı uygulanacak - Son Dakika

Fransa'da 16 bölgede 4 hafta boyunca sokağa çıkma yasağı uygulanacak

18.03.2021 22:20
Fransa'da 16 bölgede 4 hafta boyunca sokağa çıkma yasağı uygulanacak, System.String[]

Fransa'da başkent Paris'in de içinde bulunduğu 16 bölgede, yarın gece 00.00'dan itibaren 4 hafta boyunca tam sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Fransa'da başkent Paris'in de içinde bulunduğu 16 bölgede, yarın gece 00.00'dan itibaren 4 hafta boyunca tam sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Fransa'daki Covid-19 salgınının üçüncü dalgaya benzediğini ifade eden Fransa Başbakanı Jean Castex, düzenlediği basın toplantısında, ülkede bölgesel sokağa çıkma yasağının ilan edildiğini açıkladı. Sokağa çıkma yasağı, İle-de-France bölgesinde başkent Paris'in de için bulunduğu 8 il, Alpes Maritimes ili, Seine-Maritime ili, Eure ili, Haut-de-France bölgesinden 5 ilin bulunduğu toplam 16 bölgede yarın gece 00.00'dan itibaren 4 hafta boyunca uygulanacak. Zorunlu seyahatler hariç bölgeler arası seyahatler de kısıtlanacak.

Castex, bu yeni kısıtlamaların uygulanacağı 16 bölgede, okulların ve zaruri ihtiyaç sağlayan mağazaların açık kalacağını ekledi. Castex, yarın gece başlayacak olan kısıtlamalar kapsamında yürüyüş ya da spor yapmak için evin 10 kilometre çevresinde çıkmanın mümkün olacağını belirtti.

Ülke genelinde saat 18.00'den itibaren uygulanan sokağa çıkma yasağının önümüzdeki cumartesi gününden itibaren saat 19.00'da başlayacağını belirten Castex, "Yaz saati uygulamasının yaklaşması ile bağlantılı olan bu ayarlama, önümüzdeki cumartesi gününden itibaren geçerli olacak ve ülke genelinde uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.

AŞILAMA HEDEFİ

Hükümetin aşılama hedefini açıklayan Castex, "Nisan ortasına kadar en az 10 milyon kişiyi, Mayıs ortasına kadar en az 20 milyon kişiyi, Haziran ortasına kadar ise 30 milyon kişiyi aşılamayı hedefliyoruz" dedi.

ASTRAZENECA AŞISI DEVAM EDECEK

AstraZeneca aşısı ile ilgili Avrupa İlaç Ajansı'nın yayınladığı görüşü hatırlatan Castex, "Yarın sabahtan itibaren, Yüksek Sağlık Otoritesi AstraZeneca aşısına ilişkin tavsiyesini güncelleyecek, böylece yarın öğleden sonra başlayarak aşı kampanyasına devam edebiliriz" sözlerini kaydetti.

Fransa, pazartesi günü kan pıhtılaşmasına neden olduğu gerekçesiyle önlem olarak AstraZeneca firmasının geliştirdiği Covid-19 aşısının kullanımını askıya almıştı.

Fransa'da toplam vaka sayısı 4 milyon 146 bin 609'e, toplam can kaybı ise 91 bin 679'a ulaştı.

(İHA)

Sokağa Çıkma Yasağı, Koronavirüs, Fransa, Paris, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fransa'da 16 bölgede 4 hafta boyunca sokağa çıkma yasağı uygulanacak - Son Dakika


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