Fransa'da 16 bölgede uygulanacak 4 haftalık sokağa çıkma yasağı başladı - Son Dakika

Fransa'da 16 bölgede uygulanacak 4 haftalık sokağa çıkma yasağı başladı

20.03.2021 02:27

Fransa'da 16 bölgede uygulanacak 4 haftalık sokağa çıkma yasağı başladı Paris sokakları bomboş kaldı Fransa'da başkent Paris'in de içinde bulunduğu 16 bölgede 4 hafta boyunca uygulanacak tam sokağa çıkma yasağı bu gece itibariyle başlarken, özellikle başkentte sokaklar bomboş kaldı.

Fransa'da 16 bölgede uygulanacak 4 haftalık sokağa çıkma yasağı başladı

Paris sokakları bomboş kaldı

PARİS - Fransa'da başkent Paris'in de içinde bulunduğu 16 bölgede 4 hafta boyunca uygulanacak tam sokağa çıkma yasağı bu gece itibariyle başlarken, özellikle başkentte sokaklar bomboş kaldı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının 3'üncü dalgasının etkili olduğu Fransa'da 4 haftalık sokağa çıkma yasağı bu gece itibariyle başladı. Sokağa çıkma yasağının başlaması sonucu dükkanlar kepeklerini indirdi, özellikle başkent Paris'te sokaklar bomboş kaldı. Dün akşam Fransa Başbakanı Jean Castex'in yaptığı açıklamanın ardından 4 haftalık süreyi taşrada geçirmek üzere pek çok kişinin akın ettiği tren istasyonlarındaki yoğunluk da bugün itibariyle sona erdi. Havalimanlarında ise yoğunluk aynı şekilde devam etti.

Sokağa çıkma yasağının, İle-de-France bölgesinde başkent Paris'in de için bulunduğu 8 il, Alpes Maritimes ili, Seine-Maritime ili, Eure ili, Haut-de-France bölgesinden 5 ilin bulunduğu toplam 16 bölgede 4 hafta boyunca uygulanması planlanıyor. Bu süre içerisinde söz konusu bölgelerde okullar ve zaruri ihtiyaç sağlayan mağazalar ise açık kalmaya devam edecek. Bu gece başlayan kısıtlamalar kapsamında yürüyüş ya da spor yapmak için evin 10 kilometre çevresine de çıkmak mümkün olacak. Ülke genelinde saat 18.00'den itibaren uygulanan sokağa çıkma yasağı, yarından itibaren saat 19.00'da başlayacak.

Fransa Başbakanı Castex, AstraZeneca aşısı oldu

Fransa Başbakanı Jean Castex, Oxford Üniversitesi ile İngiliz- İsveç ortaklı ilaç şirketi AstraZeneca tarafından korona virüse (Covid-19) karşı geliştirilen aşının ilk dozunu yaptırdı.

Fransa, geçtiğimiz pazartesi günü kan pıhtılaşmasına neden olduğu şüphesiyle AstraZeneca firmasının geliştirdiği Covid-19 aşısının kullanımını tedbir amaçlı askıya almıştı. Daha sonra ise Avrupa İlaç Ajansı'nın AstraZeneca aşısının kullanımının güvenli olduğunu açıklamasının ardından Castex, aşı kampanyasına AstraZeneca ile devam edilebileceğini açıklamıştı.

Fransa'da toplam vaka sayısı 4 milyon 181 bin 607'e, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı ise 91 bin 679'a ulaştı.

Fransa'da 16 bölgede uygulanacak 4 haftalık sokağa çıkma yasağı başladı
Fransa'da 16 bölgede uygulanacak 4 haftalık sokağa çıkma yasağı başladı
Fransa'da 16 bölgede uygulanacak 4 haftalık sokağa çıkma yasağı başladı
Fransa'da 16 bölgede uygulanacak 4 haftalık sokağa çıkma yasağı başladı

Sokağa Çıkma Yasağı, Koronavirüs, Fransa, Paris, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fransa'da 16 bölgede uygulanacak 4 haftalık sokağa çıkma yasağı başladı - Son Dakika


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